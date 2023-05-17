「學生說買不起房，你說房價下跌」　媒體人：賴清德年輕票沒了！

▲賴清德應邀出席政治大學生會及學生議會主辦的「政治進入大學？！青年與主席有約」講座。（圖／民進黨提供）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨主席賴清德16日前進政大演講，並接受學生提問，現場多名學生提及高房價問題，賴清德回應「有沒有注意到房價在降？」並表示北市房價所得比應不至於繼續攀升，因為人口已經下降，話題掀起討論。對此，政論節目《國民大會》節目主持人謝曜州直言，賴清德短時間恐怕完全無法得到年輕人的支持了。

針對政大學生提問高房價議題，賴清德立刻反問，「有沒有注意到房價在降？」，並強調主因是利息提高、立法院也通過行政院送的法案，希望防止炒作，而社會住宅興建完成7萬多戶、包租代管6.6萬戶，而地方、中央與財團掛勾，刻意不推動社宅或讓房價攀升，這是沒有發生的。

謝曜州看完賴清德政大論壇的Q&A後，認為賴清德短時間恐怕完全無法得到年輕人的支持了，「跟你說買不起房子，你說房價下跌了；賴覺得台獨主義者跟台獨工作者不一樣，但學生的笑聲就是在笑都是你在說，學生看得更清楚賴的本質。」

針對賴清德發言炸鍋，競選辦公室發言人郭雅慧在臉書上還原現場完整發言。她解釋，賴清德回應學生提問高房價問題，「第一個，你有沒有注意到房價現在在降？主要是因為利息提高了，國際局勢的影響，從美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了。第二個，立法院也通過行政院送的法案，希望能夠防止炒作，也收到了一些效果。第三點，我們的社會住宅興建、動工、完成的大概七萬多戶，包租代管也有六萬六千多戶，換句話說，政府推動社會住宅方向是沒有改變的，你擔心的事情，地方和中央政府與財團掛勾，刻意不推動社會住宅或是讓房價持續攀升，是沒有發生的。」

郭雅慧強調，賴清德想傳達的是政府沒有逃避責任，透過多管道努力，持續從根本解決問題，外界不該斷章取義稱賴主席說「房價在降」，而忽略完整脈絡。