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今天就喝！超商6款風味飲品「第2杯半價」　大杯美式限量買2送2

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出CITY CAFE蜂蜜拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾「任選第2杯半價」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱當然要喝飲料！就有超商自今（17）日起推出6款風味飲品「任選第2杯半價」優惠，品項有蜂蜜拿鐵、抹茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪其朵等；另外，超商也於今年夏天推出全新精品咖啡大杯規格，並將在5/18起推出每日限量「大杯精品美式買2送2」。

7-11門市推出「CITY CAFE甜蜜一夏」優惠，今（17）起至5/30止，CITY CAFE蜂蜜拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾「任選第2杯半價」(冰熱可任選，以價低折者)。

另外，7-11 CITY PRIMA精品咖啡全新推出大杯規格，5/30前至門市購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵「任選第2杯半價」(以價低折者)；不僅如此，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也推出限時優惠，5/18起至5/24止，CITY PRIMA大杯精品美式「買2送2」，每日限量售完為止。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃199元大比薩。（圖／必勝客提供）

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦共8款，最多現省441元，且加碼還可免費升級成薄脆餅皮，即日起至6/2於平日限定吃，一共有14天可享優惠，趕緊衝了，金門店、台北信陽店、板橋車站店及左營車站店不適用此優惠。

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