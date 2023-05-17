公車只剩正妹「旁邊有空位」　乘客1原因不敢坐！過來人秒點頭

▲原PO搭公車時，發現多數人都不敢跟正妹同坐。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家搭公車會不敢坐在正妹旁邊嗎？一名妹子透露，若車上只剩兩個位子，兩側分別坐了普妹與正妹，發現多數男生會坐普妹的隔壁；但若只剩下正妹獨坐，男乘客竟寧願站著。原PO的有趣觀察曝光後，引來一票網友秒點頭笑虧，「男女對調的話好像也是欸！坐帥哥旁邊壓力太大了！」

一名女網友在Dcard表示，依據她搭公車的長久經驗來說，若只剩兩個空位，一側是普妹、另一側是正妹或外貌中上的妹子的話，男生都會選擇坐在普妹旁邊，尤其當下要在幾秒內做出選擇時，「真的常常看到男生們會遲疑一下！」

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不僅如此，原PO也仔細觀察奇妙現象，撇除噁男之外，若只剩正妹旁邊有空位，男生幾乎寧願站著搭車，也不會去坐妹子的隔壁。文末，原PO也自嘲「我自己的話，男生都直接坐過來，我就龍妹！」

底下網友直呼有同感，「男女對調的話好像也是欸！坐帥哥旁邊壓力太大了」、「我都選坐在可愛鄰家妹妹型或是文靜女孩旁邊，時尚活潑型的其實還好，不知道為什麼會稍微感覺到壓力」、「沒錯！就跟年輕女生還有婆婆，基本上也會選擇婆婆同坐，不然壓力真的好大」、「怕被吉，所以找相對安全的」、「男的好像也是，普男都不敢坐帥哥旁邊」。

其他網友則回應，「只要旁邊有人，我就不會坐，不管男的女的」、「這篇文證明我自己不是正妹，而是醜妹...我就醜」、「我醜妹，通常主動坐在我旁邊的都是香香的正妹」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

