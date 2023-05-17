天氣熱到睡不著！馬男大生花200元「DIY冷氣」整晚吹到爽

▲丹尼爾和室友只花了馬幣30令吉就自製出DIY冷氣。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞最近的天氣酷熱難耐，不少人晚上都熱得睡不著覺，但每天開冷氣對很多人來說是一個不小的負擔，因此不少人自創了獨特的降溫方法，其中在吉隆坡唸書的大學生丹尼爾（Daniel）只花了馬幣30令吉（約新台幣204元）就成功將電風扇升級成「冷氣」。

綜合星洲網與mStar報導，丹尼爾最近在TikTok分享他與室友的傑作，分享他們只花費馬幣30令吉，買來保利龍盒、冰塊、塑料瓶和鹽，再和宿舍提供的電風扇組裝在一起，就製成了環保又便宜的「DIY冷氣」，解決他們宿舍悶熱的問題。

從影片可見，丹尼爾首先在保麗龍盒子上方切開一個洞，將冰塊和鹽放入盒中，並將2個切半的塑料瓶裝在保麗龍盒子的兩旁，最後把電風扇對準保麗龍盒子的進風孔狂吹，這樣就會有陣陣涼風從保麗龍盒子的兩個出風孔吹出，讓原本熱烘烘的宿舍瞬間降溫。

丹尼爾告訴當地網媒mStar，他和室友最近因為天氣過於炎熱，晚上無法睡個好覺，所以才萌生自製冷氣的想法，讓大家只花一點點錢就能感覺涼快。

他透露，由於宿舍的空間很小，因此他們自製的「DIY冷氣」可以將室溫維持在較低的狀態約2至3小時，這樣即使他們晚上不開冷氣睡覺，也不會再被熱醒了，「我們接下來計劃用乾冰來自製冷氣，因為乾冰融化得較慢，可以讓低溫維持更久」。