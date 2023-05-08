花蓮外海女浮屍無明顯外傷　150公分80公斤穿著特徵曝

▲海巡單位派出巡防艇協同附近漁船將女性浮屍打撈上岸。（圖／第六海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮北浦外海近岸處，7日發現1女性浮屍，海巡單位獲報後派巡防艇打撈上岸，初步檢視身高約150公分、體重80公斤，穿著白色短袖T恤前面有米老鼠圖樣、卡其色短褲、無明顯外傷及刺青。

海巡署艦隊分署第六海巡隊7日11時25分接獲第九巡防區轉民眾報案：於北浦外海近岸處，疑似發現一具遺體，請求處理。





第六海巡隊立即指派35噸級巡防艇馳赴現場，巡防艇於11時50分抵達現場後，由於浮屍位置距岸過近，海巡人員著潛水衣下水並協調鄰近膠筏協助打撈，進行打撈作業，12時55分，將浮屍接駁至巡防艇上。

海巡人員檢視後表示，特徵為女性、身高約150公分、體重80公斤，穿著白色短袖T恤前面有米老鼠圖樣、卡其色短褲、無明顯外傷及刺青，13時38分返抵花蓮港中油站碼頭，並報請檢察官相驗。花蓮海巡隊呼籲民眾，如有相關線索，請撥打03-8233781專線。

海巡隊提醒，花蓮海岸雖然美麗，但卻隱藏危險，戲水民眾絕不可以掉以輕心，應特別注意自身安全。若於海上發現或發生任何危難時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話。