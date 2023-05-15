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大陸 大陸焦點 特派現場

陸北方要熱起來了！　局部地區首輪直衝37度將刷新今年高溫紀錄

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲鄭州成為大陸北方省會城市中，今（2023）年首個衝上攝氏35度高溫的城市。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（15）日氣溫30℃以上的範圍將覆蓋西北、華南、江南、華南大部地區，其中，北方也將迎來2023年首輪高溫天氣，京津冀、山東中北部、河南中北部等部分地區最高氣溫將上看35℃，甚至飆到37℃，山東局地或遇上同期（5月中旬）少見炎熱天氣。此外，氣溫飆升之際，降水則明顯稀少，直至明（16日）起，江南等地雨水才會再度加強。

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

《中國天氣網》報導，隨著高壓脊東移加強，昨（14）日我國大部地區天氣晴朗，氣溫攀升，西北地區東部、華北大部到長江中下游一帶最高氣溫大多超過了30℃。像是鄭州，最高氣溫超過了35℃，為今年首個出現高溫的北方省會城市。

除河南鄭州外，北京、天津、石家莊、濟南等北方的直轄市或省會城市也將在即日迎來2023年當地首個高溫日，較往年同期高溫天氣明顯偏早，尤其是濟南，今起三天或連續高溫，這在當地歷年5月中旬的氣溫歷史紀錄上十分罕見。

飆升的氣溫將大陸整體進入夏季的版圖向北推進，使得長江下游地區至華北平原一帶或將正式進入氣象意義上的夏天。不過，預計在17日起，又將有冷空氣南下，華北平原以及長江中下游一帶降溫較為明顯。

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