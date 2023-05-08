婆家聚餐被逼分攤費用！媳嗆「又沒金山銀山」：憑什麼要我裝笑臉

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

到了不同節日，家人通常會聚在一起度過。但一名人妻抱怨，自從結婚之後都被逼著參與婆家的活動，而且還要一起分攤費用，「錢錢錢什麼都要錢」，讓她相當不滿，直呼根本不想要去，只是為了顧及老公的顏面罷了，還怒嗆「婆家又沒金山銀山，憑什麼要我裝笑臉？」但文章曝光後網友全都不挺。

原PO以「媳婦沒義務要參與婆家活動好嗎」為題在匿名公社抱怨，表示結婚後什麼事情都要花錢，不僅過年要包紅包給婆家，到了母親節也要幫忙分攤餐廳的費用，「（婆家）又沒養過我，為什麼什麼事我都要參與，我是嫁給我老公又不是嫁公婆」。即使她不想去，也會被罵「沒有當媳婦的自覺」，若是到了現場之後不說話，老公又會擺臉色，讓她十分不滿。

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原PO怒嗆「我肯去、肯微笑就已經很好了，婆家又沒金山銀山，也沒皇位可以繼承，憑什麼要我裝笑臉？」不僅如此，每次過節日，婆家都要全家聚餐，也同樣讓她難受，「兒子都已經結婚成家了還抓住不放，他現在是我老公了好嗎？」最後她呼籲「奉勸大家別嫁入大家庭，否則一年三大節妳會痛苦死」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

但文章曝光後，網友紛紛指出「家人能偶爾聚在一起是一件幸福的事，妳這麼痛苦就單身就好」、「因為沒有金山銀山，所以不想去敷衍？有種勢利眼的感覺」、「妳回娘家，妳老公回婆家，誰都沒有義務，人情世故都不用顧，以後妳的媳婦及女婿也比照辦理」、「妳不適合結婚，一年三節也受不了，還扯婆家沒錢，看來妳是為了錢才結婚的，不知道妳有沒有哥哥弟弟，妳娘家有金山銀山嗎」、「離婚啊，這已經不是婆媳問題，而是人的問題了」。

也有人表示，「那就不要去呀，老公不挺就放生呀，日子自己過的，老公自己選的」、「說真的，時代變了，但不代表媳婦就不算進去夫家的家族，反過來說，丈夫也進了娘家的家族了。各自成為各自家族的一份子，就都是家人了，有什麼好不能說、不能拒絕的？」