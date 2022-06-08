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大陸 大陸焦點 特派現場

最狂女董「我們手機分分鐘銷量1億」7個月僅賣7628支…嘴硬再放話

▲董明珠（圖／CFP）

▲董明珠稱格力手機不比蘋果差。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

格力電器週二（7日）召開2021年度股東大會，董事長兼總裁董明珠談及格力手機時稱，「我們做得不比蘋果差。」而截至目前，格力商城已經發布6款手機，其中格力手機G7自去年11月面市以來，各種版本銷量總計7628件，而蘋果2022年第一季的出貨量則達到5900萬部。

據《中華網財經》報導，據了解，2015年，格力電器進軍手機行業，如今已過去7年。彼時，董明珠公開喊話稱，「格力要做手機，分分鐘的事情，銷量做到1個億。」

截至目前，格力商城已發布6款手機。從最初的格力手機1代到格力手機2代、格力色界手機、格力手機3代，2020年將品牌名更換為大松，在5G手機上更是推出了手機大松G5以及2021年11月推出的G7。

此番董明珠的言論讓網友頗為震驚，網友表示，從格力手機以往的戰績來看，手機市場很難被格力分一杯羹。如果格力想在已然成為紅海的手機市場中殺出重圍，僅僅依靠資金是遠遠不夠的。更重要的是要在手機技術上做出突破，否則在如今的情況下，格力手機或許很難做出成績來。

此外，董明珠今年5月10日接受央視採訪時指，「目前格力手機還在做，並沒有停。手機對於未來的智能+，將成為不可缺的一個部分，是技術的延伸，也是企業未來發展裡面需要的部分。」而面對市場質疑的格力手機，董明珠直言格力有能力支撐這研發項目。

另一方面，董明珠還在股東大會上稱，格力今年還會再招3000到5000名大學畢業生，幫助高校畢業生解決就業問題。

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