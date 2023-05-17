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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃美國演說警告中共野心　「人類文明存續捨美其誰？」

▲▼專訪立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃近日再度訪問美國。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃16日赴美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演講，他在演說中自稱「民主老兵」，強調半世紀以來，美國對台關係有時拉遠、有時親近，但從未真正離開過台灣，並提醒世人「台灣不是中共終極目的地」，確保台灣安全，便是確保全球公共利益，同時喊話美國：人類文明存續，「捨美其誰？」 為公義伸張，「非美不可！」

游錫堃近日與民進黨立委陳亭妃、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智等人近日訪美，於美東時間12點在哈德遜研究所演講。

游錫堃表示，目前，台灣各黨正積極辦理下屆總統及國會議員的黨內初選，為什麼彼此一起訪美，因為唯有站在這裡，才能反映台灣人民對貴國的敬意與感謝，感謝美國在去年底通過2023年度《國防授權法案》時，同意5年提供台灣100億美元的軍援，也感謝拜登政府最近可能將動用「總統撥款權」直接無償提供價值5億美元的武器給台灣。

游錫堃自稱「民主老兵」，出生於蔣介石派軍屠殺台灣人民「228事件」的翌年，從蔣氏政權戒嚴統治38年中走過來，也在戒嚴白色恐怖下冒險踏上政治之路，因此，從政40多年來，自己深切體會台灣今日不凡的民主成就，雖然是2300萬人民努力的結果，但是美國的協助確實是功不可沒。

游錫堃細數，半世紀以來，美國對台關係有時拉遠、有時親近，但從未真正離開過台灣，數十年來，美國協助維護台海和平及促進台美之間經濟、科技、文化等各方面密切交流，近年來，美國更結合許多民主友邦，打造和平穩定的印太區域，加強與日韓的安保合作，堅決反對武力改變台海和平現狀等，民主台灣面對中國霸凌，很慶幸世界上仍然有美國這樣光明與溫暖的友情，藉此，他要以台灣立法院長的身分，代表台灣國會及人民，向貴國及各位貴賓表達誠摯的感謝。

此外，游錫堃也在演講中直言，他要特別提醒世人一句話，「台灣不是中共終極目的地」，中共的目標是東升西降、是歐美、是全球、是要成為「世界帝國」，台灣只是它前進時的踏腳石而已。中共除原有的共產主義極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想，在中國眼中，全世界都是它的「天下」，所以，他可以肯定地說，保護台灣便是保護歐美，確保台灣安全，便是確保全球公共利益，「如果現在我們不正視中國的威脅，那麼等待我們的恐怕是全球人類的黑暗未來」。

游錫堃表示，懇請所有美國的朋友們，請持續、堅定的「行公義、好憫憐」，堅強的守護全球人類的文明及普世價值，並積極關心中國14億人民的人權，因為人類文明存續，「捨美其誰？」 因為公義伸張，「非美不可！」 橫跨兩世紀以來，最強大、最自由、最繁榮的國家，是美國；永不止息追求民主，為公平正義奮鬥的，也是美國。

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