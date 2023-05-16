快訊／組織改造新設5署　立院三讀修正《經濟部組織法》

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為因應國內外經濟情勢及產業發展需要，立法院院會16日三讀修正攸關行政院組織改造的《經濟部組織法》部分條文，原本經濟部下11個業務單位、6個輔助單位及13個行政機關，將整併為6個業務單位、6個輔助單位及10個三級行政機關，除了新設「商業發展署」負責規劃推動商業服務業政策外，也將「產業發展署」、「國際貿易署」、「能源署」及「中小及新創企業發展署」由局處改制為署。

經濟部及所屬機關組織法規自1949年訂定以來，歷經9次檢討與修正，部分條文已不符法制體例及現況，為使組織運作更具彈性及效能，與時俱進，以快速回應民生需求及社會關注議題，立法院院會三讀通過《經濟部組織法》修正案，以及處理其次級機關組織法修正案共11案。

三讀條文明定，經濟部依職掌設10個次級機關，包括：商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心。

此次組織改造重點包括：成立「產業園區管理局」，負責原本「工業局」、「產業園區管理局」業務，有助於將科技產業園區單一窗口服務能量擴散至產業園區；「產業發展署」、「國際貿易署」、「能源署」及「中小及新創企業發展署」由局處改制為署，成為負責政策擬定及推動的重要三級機關；原本的「礦務局」與「地調所」整併為「地質調查及礦業管理中心」，就礦產開發結合全方位地質管理；另為因應氣候變遷與自然環境的不確定性，經濟開發亦須兼顧能資源的合理利用，「水利署」續留經濟部，益於有效整合民生與產業用水。

此外，由於原經濟部國營事業委員會人員不適用《行政院功能業務與組織調整條例》的權益保障規定，為保障該會隨同業務移撥經濟部者的權益，三讀條文新增規定，原經濟部國營事業委員會現職人員，具有公務人員任用資格者，其有關比照改任官職等級及退撫事項，由考試院會同行政院另以辦法定之；至於具有公務人員任用資格已參加勞工保險者，得以改任時審定的職務，選擇繼續參加勞工保險，調任其他職務或升任高一官等時，應依規定參加公教人員保險；未具公務人員任用資格者，得適用原法令規定，繼續任原職至離職或退休為止。