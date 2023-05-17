全家霜淇淋「白葡萄」華麗登場！ 下載APP就能免費吃

記者吳尚達／台北報導

隨著立夏剛過，炎熱氣溫也逐漸升高，全家特別推出酸甜新口味「白葡萄霜淇淋」，由於口味酸酸甜甜很有夏天風味，一上市就造成打卡風潮，討論度爆表，現在只要下載APP，就免費兌換一支全家霜淇淋，且口味不限，快來感受夏天的味道衝吃一波。

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社群媒體平台MOOD APP，舉辦全家霜淇淋大放送活動，即日起只要下載註冊APP並輸入邀請碼「JMRGZZ」，就可獲得「全家霜淇淋」兌換序號一組，不限口味，包含「白葡萄」新口味任你挑，霜淇淋控們千萬別錯過！

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▲全家最新「白葡萄霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

全家5月5日推出「白葡萄霜淇淋」全新口味，添加甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，讓霜淇淋吃起來清爽不膩口，最適合夏季品嘗。剛推出就造成了熱烈討論，就有網友分享，吃起來很有糖果的感覺，像極了「葡萄口味嗨啾」。而除了白葡萄口味，同步也推出了綜合口味選擇，結合鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，濃郁又酸甜的滋味不能錯過。

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另MOOD APP的好朋友邀請計劃從5/16開始起跑，推出全新「邀請集章 好事成霜」活動，透過集章可獲得刮刮樂，有機會刮出超商禮券等多樣好禮，最大獎包含任天堂Switch主機一台，只要使用「個人專屬邀請碼」邀請好友成功下載註冊APP即可獲得一個章，還有一人一支免費全家霜淇淋，高達20次的獲獎機會等你來領取。

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