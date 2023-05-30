　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只思樂冰！7-11「再1經典冰品」回歸　業者證實：部分門市限定

▲▼7-11霜淇淋也回歸了。（圖／網友「Akane CH」授權引用）

▲7-11霜淇淋也回歸了。（圖／網友「Akane CH」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

繼思樂冰，近日又有網友注意到，7-11也開賣霜淇淋了！網友「Akane CH」日前在信義區的道生門市看到霜淇淋後，立刻買了一支，「奶味香濃」。消息曝光後，也引發網友熱議，「超期待」、「南部超熱，快快來」。

網友「Akane CH」在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」上發文表示，「7-11冰淇淋～奶味香濃！」他也向記者透露，他去的是「總部旁邊的道生門市」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

霜淇淋不只有牛奶口味，部落客「貪食鯊」也在IG分享，7-11松高門市近日推出「芒果胖胖冰」，一支49元，距離販售思樂冰的總部門市很近，可以一次買！

▲▼7-11霜淇淋。（圖／部落客「貪吃鯊」授權引用）

▲芒果口味的霜淇淋。（圖／部落客「貪吃鯊」授權引用）

網友「薛永成」也有在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，7-11強勢回歸的霜淇淋在松高門市限定開賣，「冰淇淋吃起來跟以前不一樣，是胖胖冰」，至於餅乾也與以前不同，比較容易碎掉。

▲▼7-11芒果胖胖冰。（圖／網友薛永成授權引用）

▲網友在松高門市買到芒果口味。（圖／網友「薛永成」授權引用）

此外，社群平台上還有其他網友曬出泰奶口味，透露霜淇淋還能參加冰品抽抽樂的活動，最低0元。

▲▼7-11霜淇淋。（圖／部落客「貪吃鯊」授權引用）

▲霜淇淋也能參加抽抽樂活動。（圖／部落客「貪吃鯊」授權引用）

對此，便有不少網友留言表示，「今天去吃，好綿密，芒果味道也很足，7折優惠券省很多」、「7-11的冰我只吃過思樂冰，還沒吃過這個」、「希望不用找太多間就能買得到」、「真的有買過7-11的霜淇淋，懷念」、「天氣熱就想吃」。

針對霜淇淋開賣消息，經《ETtoday新聞雲》詢問，7-11表示，霜淇淋是部分門市限定，牛奶為長銷口味。如果民眾想吃霜淇淋，可以到道生門市或松高門市，都在信義區，且會不定期有隱藏版造型，口味也不一定，可以碰運氣嘗鮮。

除了7-11，全家也有販售霜淇淋，目前是白葡萄口味，預計6月會販售「彈珠汽水」口味，讓不少人相當期待。另外，5月31日前，OK mart有免費借電4小時的優惠活動，單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時。

▼全家的白葡萄霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家最新「白葡萄霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍
快訊／瑪娃暴風圈威脅範圍增！　雨區擴大今晚下更猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場將展最新3款電動車等產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

拒受理同性婚「違憲」！　名古屋地方法院：違反婚姻自由

恰總確認許基宏身體都正常　張志豪今回右外野

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

超商超人氣拿鐵、牛奶冰沙升級開喝

超商超人氣拿鐵、牛奶冰沙升級開喝

鐵粉太幸福！超商超人氣「2款冰沙」升級了，包括「黑炫牛奶酷繽沙」、「黑炫拿鐵酷繽沙」，不僅容量增加20%，最後還鋪上1.8倍滿滿巧克力餅乾脆片，大口吸滿足爆表，清涼又消暑，即日起在全門市就能喝到。

智慧回收IN台東啟用　環保局推回收好康加碼送

智慧回收IN台東啟用　環保局推回收好康加碼送

舊市集罕見交易　林口人斥5180萬買通化街一甲子牛肉店

舊市集罕見交易　林口人斥5180萬買通化街一甲子牛肉店

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

快訊／7-11開出2張千萬發票

快訊／7-11開出2張千萬發票

關鍵字：

7-11霜淇淋冰淇淋

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面