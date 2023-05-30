不只思樂冰！7-11「再1經典冰品」回歸　業者證實：部分門市限定

▲7-11霜淇淋也回歸了。（圖／網友「Akane CH」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

繼思樂冰，近日又有網友注意到，7-11也開賣霜淇淋了！網友「Akane CH」日前在信義區的道生門市看到霜淇淋後，立刻買了一支，「奶味香濃」。消息曝光後，也引發網友熱議，「超期待」、「南部超熱，快快來」。

網友「Akane CH」在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」上發文表示，「7-11冰淇淋～奶味香濃！」他也向記者透露，他去的是「總部旁邊的道生門市」。

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霜淇淋不只有牛奶口味，部落客「貪食鯊」也在IG分享，7-11松高門市近日推出「芒果胖胖冰」，一支49元，距離販售思樂冰的總部門市很近，可以一次買！

▲芒果口味的霜淇淋。（圖／部落客「貪吃鯊」授權引用）

網友「薛永成」也有在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，7-11強勢回歸的霜淇淋在松高門市限定開賣，「冰淇淋吃起來跟以前不一樣，是胖胖冰」，至於餅乾也與以前不同，比較容易碎掉。

▲網友在松高門市買到芒果口味。（圖／網友「薛永成」授權引用）

此外，社群平台上還有其他網友曬出泰奶口味，透露霜淇淋還能參加冰品抽抽樂的活動，最低0元。

▲霜淇淋也能參加抽抽樂活動。（圖／部落客「貪吃鯊」授權引用）

對此，便有不少網友留言表示，「今天去吃，好綿密，芒果味道也很足，7折優惠券省很多」、「7-11的冰我只吃過思樂冰，還沒吃過這個」、「希望不用找太多間就能買得到」、「真的有買過7-11的霜淇淋，懷念」、「天氣熱就想吃」。

針對霜淇淋開賣消息，經《ETtoday新聞雲》詢問，7-11表示，霜淇淋是部分門市限定，牛奶為長銷口味。如果民眾想吃霜淇淋，可以到道生門市或松高門市，都在信義區，且會不定期有隱藏版造型，口味也不一定，可以碰運氣嘗鮮。

除了7-11，全家也有販售霜淇淋，目前是白葡萄口味，預計6月會販售「彈珠汽水」口味，讓不少人相當期待。另外，5月31日前，OK mart有免費借電4小時的優惠活動，單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時。

▼全家的白葡萄霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）