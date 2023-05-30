白葡萄霜淇淋「免費兌換」！ 把握加碼機會爽吃一波

記者吳尚達／台北報導

隨著炎熱的夏季到來，溫度逐漸攀升，全家特別推出既酸甜又清爽的「白葡萄霜淇淋」，一上市就獲得許多好評，也引起一波打卡風潮！最近火紅的社群平台MOOD APP 也祭出好評加碼活動，只要下載APP，就能免費兌換一支全家霜淇淋，且口味不限，冰控們千萬不要錯過！

《領取全家霜淇淋 下載MOOD APP 輸入邀請碼「JMRGZZ」》

社群媒體平台MOOD APP，舉辦全家霜淇淋大放送活動，由於大受好評，將加碼延長到6月6日，只要下載註冊APP並輸入邀請碼「JMRGZZ」，就可獲得「全家霜淇淋」兌換序號一組，不限口味，想要品嘗霜淇淋趕緊把握！

全家「白葡萄霜淇淋」一推出，就以酸甜口味與清新的白葡萄風味，深受到消費者的喜愛，裡頭添加了來自西班牙Airén白葡萄果汁，讓整體風味更加豐富，並以清爽而不膩的雪酪為質地，吃下去馬上感受到一股葡萄的清香以及雪酪的綿密感，絕對是夏日必嘗的冰涼甜品！

《領取全家霜淇淋 下載MOOD APP 輸入邀請碼「JMRGZZ」》

另外現在參加MOOD APP的「邀請集章 好事成霜」好友邀請計畫，招集朋友一同註冊，並用「個人專屬邀請碼」成功邀請，將能得到一人一支霜淇淋，若是邀請滿20位，不用抽獎就可獲得全家100元禮卷，同時還享有抽取Switch主機等大獎的資格，並且多達20次的抽獎機會！

《領取全家霜淇淋 下載MOOD APP 輸入邀請碼「JMRGZZ」》

