　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

白葡萄霜淇淋「免費兌換」！ 把握加碼機會爽吃一波

▲白葡萄霜淇淋全新上市▼

記者吳尚達／台北報導

隨著炎熱的夏季到來，溫度逐漸攀升，全家特別推出既酸甜又清爽的「白葡萄霜淇淋」，一上市就獲得許多好評，也引起一波打卡風潮！最近火紅的社群平台MOOD APP 也祭出好評加碼活動，只要下載APP，就能免費兌換一支全家霜淇淋且口味不限，冰控們千萬不要錯過！

《領取全家霜淇淋 下載MOOD APP 輸入邀請碼「JMRGZZ」》

▲下載APP送全家霜淇淋。

社群媒體平台MOOD APP，舉辦全家霜淇淋大放送活動，由於大受好評，將加碼延長到6月6日，只要下載註冊APP並輸入邀請碼「JMRGZZ」，就可獲得「全家霜淇淋」兌換序號一組，不限口味，想要品嘗霜淇淋趕緊把握！

▲全家「白葡萄霜淇淋」上市。

全家「白葡萄霜淇淋」一推出，就以酸甜口味與清新的白葡萄風味，深受到消費者的喜愛，裡頭添加了來自西班牙Airén白葡萄果汁，讓整體風味更加豐富，並以清爽而不膩的雪酪為質地，吃下去馬上感受到一股葡萄的清香以及雪酪的綿密感，絕對是夏日必嘗的冰涼甜品！

《領取全家霜淇淋 下載MOOD APP 輸入邀請碼「JMRGZZ」》

▲全家最新「白葡萄霜淇淋」。

另外現在參加MOOD APP的「邀請集章 好事成霜」好友邀請計畫，招集朋友一同註冊，並用「個人專屬邀請碼」成功邀請，將能得到一人一支霜淇淋，若是邀請滿20位，不用抽獎就可獲得全家100元禮卷，同時還享有抽取Switch主機等大獎的資格，並且多達20次的抽獎機會！

《領取全家霜淇淋 下載MOOD APP 輸入邀請碼「JMRGZZ」》
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／買飲料給摸奶進警局！　E奶網紅喊露點「沒什麼」
快訊／員工舞弊　金管會重罰銀行2000萬
快訊／差1萬多票敗選！　蘇清泉提當選無效之訴遭駁回
快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生
獨／李坤城病榻和解金曲歌王！　兒爆恐怖內幕
快訊／新北19歲男遭撞飛！　宣告不治
快訊／雨勢升級雨區又更大！　4縣市「豪大雨特報」
金髮女峇里島玩嗨「露下體」　當地人怒炸：不需要垃圾遊客
獨／李坤城兒公開「狂爆料」原因！　爺孫戀悲慘內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

白葡萄霜淇淋「免費兌換」！ 把握加碼機會爽吃一波

超商「2款甜點新品」！奶酪加滿蜜蘋果醬　每口都香甜綿密

美廉社聯名4大手搖推夢幻冰品！奶茶雪糕超誘人　啤酒3罐65折起

爭奪粽子市場！破百款美味粽網購預訂熱　南部粽稱霸網友心

轟動香港貴婦圈花草燃脂茶　廖家儀爆吃照瘦10公斤

麥當勞新發現！網友讚「和國外同步了」　改版變超速

超商飯糰新選擇！咬下是滿滿鮮筍、杏鮑菇　加碼喝3款全新咖啡飲品

2小時破3500萬！憲哥親飛新加坡合體王雷　日安玩美新馬大賣

【廣編】3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告發布三大趨勢　科學之力迎全球挑戰

撒滿1.8倍巧克力餅乾脆片！　超商人氣「拿鐵、牛奶冰沙」升級了

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

白葡萄霜淇淋「免費兌換」！ 把握加碼機會爽吃一波

超商「2款甜點新品」！奶酪加滿蜜蘋果醬　每口都香甜綿密

美廉社聯名4大手搖推夢幻冰品！奶茶雪糕超誘人　啤酒3罐65折起

爭奪粽子市場！破百款美味粽網購預訂熱　南部粽稱霸網友心

轟動香港貴婦圈花草燃脂茶　廖家儀爆吃照瘦10公斤

麥當勞新發現！網友讚「和國外同步了」　改版變超速

超商飯糰新選擇！咬下是滿滿鮮筍、杏鮑菇　加碼喝3款全新咖啡飲品

2小時破3500萬！憲哥親飛新加坡合體王雷　日安玩美新馬大賣

【廣編】3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告發布三大趨勢　科學之力迎全球挑戰

撒滿1.8倍巧克力餅乾脆片！　超商人氣「拿鐵、牛奶冰沙」升級了

1次3000元！火辣D奶泰妹讓老司機瘋狂　自曝「1天接客12小時」

黃仁勳親臨雲達攤位人氣爆棚　「最愛皮衣」竟脫下給他穿

林輝瑝自爆性冷感！　「苦等3年無果」悲慘戀愛史曝光

空屋環境變乾淨還停機車　正妹警覺得可疑...果然逮到通緝犯！

楊梅警分局草湳派出所原地重建啟用　張善政：可提升洽公環境

台郡搭上AI熱潮商機　專注解決傳輸問題

脫衣舞男「挺長槍」上街！下秒慘被警制伏上銬　結局糗了

LIVE／瑪娃暴風圈威脅範圍擴大　氣象局最新說明

白葡萄霜淇淋「免費兌換」！ 把握加碼機會爽吃一波

鬆口氣！水利署：竹苗轉藍燈　南部減壓供水縮短2小時

空中轉體片！板橋機車撞白車　後座女360度空翻跌坐車頂嚇呆

消費熱門新聞

麥當勞新發現和國外同步變超速

夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾

WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客　創單日業績成長逾200倍

超商「回收寶特瓶或廢乾電池」送咖啡

超商獨家「大福冰淇淋」來了！

轟動香港貴婦圈花草燃脂茶

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

超商獨家開吃「香蕉蛋糕杯」

超商飯糰新選擇！咬下是鮮筍、杏鮑菇

憲哥親飛新加坡合體王雷　日安玩美新馬大賣

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

超商首創「日本旅遊省錢神器」！

聯名4大手搖！美廉社推夢幻冰品

更多熱門

相關新聞

7-11「經典冰品」回歸　業者證實

7-11「經典冰品」回歸　業者證實

繼思樂冰，近日又有網友注意到，7-11也開賣霜淇淋了！網友「Akane CH」日前在信義區的道生門市看到霜淇淋後，立刻買了一支，「奶味香濃」。消息曝光後，也引發網友熱議，「超期待」、「南部超熱，快快來」。

超商連3天搶吃「霜淇淋買1送1」！

超商連3天搶吃「霜淇淋買1送1」！

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

拓店台中！北海道霜淇淋之神CREMIA

拓店台中！北海道霜淇淋之神CREMIA

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

關鍵字：

霜淇淋全家霜淇淋白葡萄

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面