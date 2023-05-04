新口味！超商夏季限定「白葡萄霜淇淋」來了　綜合款有濃郁奶香

▲超商最新「白葡萄霜淇淋」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」之稱的「全家」打造全新「白葡萄霜淇淋」了，特意選用西班牙Airén白葡萄果汁製成，口感酸甜果香十足，夏天吃超滿足，且還有可以搭配小農鮮乳霜淇淋的綜合口味選擇，不僅多了奶香還能降低酸甜感，5月5日起正式開賣。

▲白葡萄結合小農牛奶霜淇淋超欠吃。

全家推出全新夏季限定「白葡萄霜淇淋」，特意選用甜中帶酸的西班牙Airén白葡萄果汁打造成雪酪般的清涼口感，大口咬下濃濃香甜葡萄香，清爽好吃，同步也推出綜合口味選擇，結合鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，微酸果香加濃醇奶香的組合，再搭配療癒胖胖造型，欠拍又欠吃，5月5日起正式上市。

▲COLD STONE最新聯名冰品開吃。

另，COLD STONE近日也有新冰等吃，驚喜找來超可愛人氣IP「來貘」首度聯手出擊，強勢推「來貘生乳酪」，嚴選來自荷蘭高達乳酪磨碎後製成「生乳酪冰淇淋」，接著拌入一顆顆乳酪丁、鮮奶油，打造濃郁乳酪滋味，最後撒上OREO碎塊增添口感，口感鹹甜好吃，脆餅部分也特意搭配極黑脆餅，呈現來貘專屬色系，而且還有超Q來貘杯身、專屬插卡，通通可愛到不行，肯定要搶打卡一波。

加碼還有人氣芋頭牛奶冰升級成3倍芋的「芋芋超載了」，是芋頭牛奶冰淇淋拌入吃得到芋頭塊的大甲芋泥、酥脆餅乾，接著撒上軟Q小芋圓，一杯就能吃到芋泥、芋頭、芋圓的3種口感，即日起至6月15日限定開吃。