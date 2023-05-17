「霾」藏危機！PM2.5危害讓人心驚驚　醫師大推防霾紗網

▲面對空污問題，耳鼻喉科醫師張益豪為家中換上「USii防霾紗網」。（圖／翻攝自FB）

消費中心／綜合報導

每天出門前除了必看當日溫度之外，當天的空氣品質也不能忽略，在各種空氣污染的威脅下，現代人聽到PM2.5則避之唯恐不及，但你知道PM2.5到底是什麼嗎？環保署就指出，空氣污染物來源很廣，地表揚塵、交通運輸、工地粉塵、工業排放等皆是常見的空污來源，而漂浮在空氣中、類似灰塵的粒狀物為懸浮微粒，懸浮微粒大小小於等於2.5微米就稱PM2.5（細懸浮微粒），由於PM2.5直徑小於髮絲粗細的1/28，如此細小以至於可穿透肺泡，直接進入血管中跟著血液循環，對人體和生態造成的影響甚巨。

各縣市環保局亦會針對空氣品質提出警示，PM2.5濃度達36 μg/m3（第4級），敏感族群如：有心臟、呼吸道、心血管疾病的患者就需減少戶外活動，PM2.5對健康造成的風險不可不慎，大環境難以掌控，在日常生活必然需要多一份留心、從室內居家環境超前部署，別讓看不見的PM2.5造成難以挽回的巨大危害。

耳鼻喉科醫師張益豪就在臉書上發文分享一篇以〈我好想開窗！但卻怕氣污與霧霾悄悄入侵家中，我該怎麼辦〉為題的文章，第一句點出許多人的擔憂，他接著說因為太太有鼻過敏，而自己身為抗鼻過敏的醫療專家，「深知空污與鼻過敏的有著正相關的關係。」而為了保護太太不要讓她鼻過敏大發作，同時也保護兒子的上呼吸道，在夫妻的共識下，兩人開始在網路上找尋「防霾透氣紗窗」，但價格昂貴遲遲無法決定。

▲「USii防霾紗網」獨特結構加上第三方專業認證，守護全家大小更安心。（圖／翻攝自官網）

直到他在朋友介紹下接觸到「USii防霾紗網」，張益豪醫師表示自己深入研究後整理出「USii防霾紗網」的六大特點：1. 採取網中網結構、靜電PET材質可濾過花粉、塵蟎、PM10、PM2.5。2. 對於PM2.5的過濾率達 88%（此部分有國立陽明交通大學環工所第三方實測報告證實）。3. USii優系為從事石化塑膠產業的台聚集團所推出的自有品牌，優質企業值得信賴。4. 台灣品牌所推出的防霾紗網，愛台灣！5. 除了物理隔絕外，同時擁有化學抗菌功效。6. 高性價比。即便找人來安裝，加上安裝費也相對便宜1/3～1/5。

▲升級家中紗網，將空污擋在室外。（圖／翻攝自官網）

根據美國環保署研究指出，室內的空污比室外嚴重兩倍！家家戶戶必備空氣清淨機，但如果能在空污因子進入室內之前，先將空污擋在室外，那絕對會讓人更安心！作為支援清淨生活的第一道防線，「USii防霾紗網」以獨特網中網結構，加上科技靜電纖維，還有抗菌塗層保護，USii曬出第三方專業檢測證實，PM2.5濾淨率達88%、抗菌力達99%，家中有過敏體質者、住家位於高空污地區、鄰近馬路或工廠、家有孕婦孩童或銀髮長輩等，換上「USii防霾紗網」邁向告別PM2.5的清淨生活。





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