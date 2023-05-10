台東環保局前進蘭嶼　舉辦環境衛生系列活動

▲台東環保局前進蘭嶼舉辦環境衛生系列活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化離島環境衛生觀念，台東縣環境保護局於9、10日一連2天在蘭嶼鄉公所及蘭嶼鄉椰油國小舉辦環境衛生系列活動，包括登革熱防治宣導、資源回收觀念宣導及淨灘活動等，共計217人參與。

台東縣政府表示，維護離島環境衛生工作，需要大家共同努力推動，藉由此次蘭嶼鄉環境衛生系列活動，逐步往SDG4「優質教育」的方向前進，宣導正確的環境衛生觀念，讓民眾能更清楚了解生活環境的整潔及垃圾分類的重要性，此外，蘭嶼鄉獨特的達悟族文化和豐富的自然生態環境，需要大家持續共同維護，一起邁向SDG11「永續城鄉」目標。

椰油國小六年級陳同學說，在畢業前能夠跟同學們一起參與淨灘活動，會是在小學六年生涯快樂的回憶之一，也會將課程所學的正確知識落實於生活中，更了解做好垃圾分類及資源回收，對蘭嶼環境是有很大的幫助的。

環保局指出，一連2天的環境衛生系列活動，分為登革熱防治宣導、資源回收觀念宣導及淨灘活動等，其中登革熱防治宣導部分，辦理地點於蘭嶼鄉公所，讓民眾能更清楚了解登革熱的傳播方式及清除病媒蚊孳生源的方法，才能有效降低登革熱感染風險；資源回收觀念宣導及淨灘活動部分，則於椰油國小舉辦，不僅讓環境衛生觀念走進校園，培養學童平時養成落實垃圾分類的好習慣，另此次安排學生們淨灘活動成果包含一般廢棄物為17.2公斤、資源回收廢棄物為37.41公斤，總數共達54.61公斤，每位學生都全心全力一起守護這片美麗的家園及海洋。