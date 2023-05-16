阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

記者許權毅／台中報導

台中一名67歲郭姓男子去年遭同大樓鄰居指控偷竊，一氣之下竟帶著妻子，持刀跑去敲門理論，鄰居黃男見狀徒手回擊，接著拿起球棒攻擊倒臥在地上的郭男，雙方皆掛彩。第二分局指出，本案發生在去年11月，2位當事人互相提告殺人未遂、傷害等罪，全案已函請台中地檢署偵辦。

▲台中一名郭姓男子不滿遭鄰居指控偷竊，竟持刀理論，反被鄰居黃男持球棒重擊，雙方互告。（圖／民眾提供）

▲監視器拍下，郭男在凌晨時跑到黃男家門口翻箱倒櫃。（圖／民眾提供）



台中市健行路上某大樓公寓內監視器拍下，去年11月8日，一名住在2樓的郭姓男子凌晨5點，跑到7樓鄰居家前翻箱倒櫃，也拿著多袋物品消失在鏡頭中，鄰居黃男等人發現後，認為遭到郭男偷竊物品向其理論，不料同日12點，郭男手持15公分的刀子前去敲門，認為自己沒偷東西，氣憤理論。

▲郭男持刀找黃男理論，因此劃傷黃男。（圖／民眾提供）



監視器拍下，郭男重重敲擊黃男家門，黃打開門後，雙方一陣扭打，刀子也劃傷黃男，黃順勢將刀子拍掉，將郭擊倒在地上後，持球棒連續毆打郭、郭妻數次，在場4、5人扭打一團，場面相當混亂。

▲▼ 現場4、5人扭打成一團，場面相當混亂。（圖／民眾提供）



第二分局指出，警方到場後已無打架情事，案經員警調閱監視器，確定雙方有互毆，郭與黃互相提告殺人未遂、傷害等罪，全案已由台中地檢署偵辦中。