　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

記者許權毅／台中報導

台中一名67歲郭姓男子去年遭同大樓鄰居指控偷竊，一氣之下竟帶著妻子，持刀跑去敲門理論，鄰居黃男見狀徒手回擊，接著拿起球棒攻擊倒臥在地上的郭男，雙方皆掛彩。第二分局指出，本案發生在去年11月，2位當事人互相提告殺人未遂、傷害等罪，全案已函請台中地檢署偵辦。▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中一名郭姓男子不滿遭鄰居指控偷竊，竟持刀理論，反被鄰居黃男持球棒重擊，雙方互告。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲監視器拍下，郭男在凌晨時跑到黃男家門口翻箱倒櫃。（圖／民眾提供）

台中市健行路上某大樓公寓內監視器拍下，去年11月8日，一名住在2樓的郭姓男子凌晨5點，跑到7樓鄰居家前翻箱倒櫃，也拿著多袋物品消失在鏡頭中，鄰居黃男等人發現後，認為遭到郭男偷竊物品向其理論，不料同日12點，郭男手持15公分的刀子前去敲門，認為自己沒偷東西，氣憤理論。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲郭男持刀找黃男理論，因此劃傷黃男。（圖／民眾提供）

監視器拍下，郭男重重敲擊黃男家門，黃打開門後，雙方一陣扭打，刀子也劃傷黃男，黃順勢將刀子拍掉，將郭擊倒在地上後，持球棒連續毆打郭、郭妻數次，在場4、5人扭打一團，場面相當混亂。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 現場4、5人扭打成一團，場面相當混亂。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

第二分局指出，警方到場後已無打架情事，案經員警調閱監視器，確定雙方有互毆，郭與黃互相提告殺人未遂、傷害等罪，全案已由台中地檢署偵辦中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
媲美星巴克「全聯39元神物」　內行推：連續吃半年了
文組轉職台積電技術員！他秀7萬月薪嗨喊：人生最開心階段
後天起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐
愛莉莎莎簽婚前協議！　財產分配全寫清
小吃店當雜工！　「薪水直逼8萬」隔月卻離職
快訊／林書豪確定後天離台！　認「心很累」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

停車場上坡小貨車「倒退嚕」　狠撞後面特斯拉！這下賠慘了

麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

公車站遭視障狼襲胸！好心被欺負不忍了　她PO網+報案提告

澎湖早餐街「5打1」！他點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被圍毆

酒駕一路撞！彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

停車場上坡小貨車「倒退嚕」　狠撞後面特斯拉！這下賠慘了

麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

公車站遭視障狼襲胸！好心被欺負不忍了　她PO網+報案提告

澎湖早餐街「5打1」！他點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被圍毆

酒駕一路撞！彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

推動性平！打造性別友善城市　花蓮榮獲金馨獎優等

日光浴好舒服！小懶貓戶外「翻肚＋吐舌」模樣愜意　飼主：過很爽

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

國際茶道節5／27竹山紫南宮登場　打造豐富多彩茶文化之旅

門鈴響起卻沒人　監視器見「巨大毛影」屋主嚇壞：以為是惡作劇

羅力在美國有偷練　首打席對決人選葉總想到張建銘

口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

亞聚首季每股虧損0.04元　公司坦言今年營運仍充滿挑戰

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

即／國1北上「小車碰撞賓利」！車頭全爛

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

惡質藥商捲款潛逃！高雄衛生局出手了

新北大橋女子墜橋亡　身分為新北市府某處室主任

國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上G了

男走斑馬線遭撞滾2圈　23秒驚悚片曝

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

6師逼死學生案　教官又被控性騷

揭教官性騷13次　女學生血淚控訴曝

騎士撞聯結車傷勢曝！網友喊命大

更多熱門

相關新聞

澎湖早餐街點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被5人圍毆

澎湖早餐街點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被5人圍毆

馬公市區著名的早餐街文康街一家土魠魚羹店，今（16）早發生5人圍毆1人的打架案件。被打的周姓男子只因在店內點餐時，瞄了同在該店用餐的許姓男子等人一眼，就被其與同行友人共5人圍毆，造成周男受傷。

太原夜市熄燈迎新案　直接取名「太原YES」網友狂讚

太原夜市熄燈迎新案　直接取名「太原YES」網友狂讚

光復新村被收回第一天就燒毀　元凶是他

光復新村被收回第一天就燒毀　元凶是他

台中最衝商場是三井LaLaport　4年房價漲幅5成

台中最衝商場是三井LaLaport　4年房價漲幅5成

揭教官性騷13次　女學生血淚控訴曝

揭教官性騷13次　女學生血淚控訴曝

關鍵字：

台中鬥毆小偷打架鄰居公寓

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

金曲獎34／完整入圍名單！

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面