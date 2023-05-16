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社會 社會焦點 保障人權

台中光復新村「國產署收回第一天」就燒毀　竟是他亂丟菸蒂釀禍

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中霧峰光復新村15日火警，竟是一名街友亂丟菸蒂引起大火。（圖／台中市議員江和樹提供、記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區光復新村內一處空屋15日凌晨突然起火，加上當天正是國產署收回首日，讓外界質疑是否遭刻意縱火。案經警方追查，發現一名54歲林姓街友在案發前進入該區，林男今日凌晨在國道橋下被員警找到，他坦言有在該處抽菸，並且丟棄未熄滅的菸蒂，全案被依公共危險罪嫌函送偵辦。

光復新村仁愛路6號為國產署保管之教育廳員工宿舍，15日4時24分傳出火警，空屋被燒成灰燼，所幸現場無人傷亡。不過，當天正好是國產署收回管理第一天，未來不再無償提供使用，將分批對外租標，時間點「太過敏感」，也讓外界質疑遭縱火。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方深入追查，發現一名林男在案發前有進入該區。（圖／記者許權毅翻攝）

霧峰分局深入追查，積極調閱附近監視器，發現一名可以男子在火警前進入，涉嫌重大。監視器畫面拍下，男子原本站在仁愛路巷口，停留幾秒後轉進宿舍區，5分鐘後才離開，後來便發生大火。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方在16日1時32分在霧峰區新厝路、國道3號橋下找到該男，經查該名男子為54歲林男，他坦言是跑進去宿舍區抽菸，並且有丟棄未熄滅的菸蒂，全案訊後依照公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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