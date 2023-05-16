台大醫院前院長戴東原辭世　享壽84歲

▲台大醫院前院長、國內糖尿病權威戴東原（右）於今天上午睡夢中辭世，享壽84歲。（圖／翻攝自台灣大學官網）

文／中央社

台大醫院前院長戴東原今（16）日辭世，享壽84歲。戴東原有糖尿病權威美譽，更是家庭、老人醫學重要推手，曾獲27屆醫療奉獻獎表揚，肯定他讓台灣社會感受醫者仁心。

現任仁濟醫院總院長李龍騰證實，今天早上外籍看護發現戴東原「叫不醒」，由於上午有門診，第一時間請人提供協助，待家屬都處理妥當，將前往致哀。

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糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤回憶，戴東原年長他10歲，各自出身台大、台北榮總系統，因兩人在美國同一所學校進修的淵源，牽起這段長達數十年的情誼。

戴東原一生致力糖尿病及新陳代謝科領域，獲糖尿病權威美譽，推動成立糖尿病關懷基金會宣導病人衛教及醫療新知 。蔡世澤說，當時糖尿病還未受關注，但戴東原相當有遠見，很早就投入研究、教學及照顧病人的工作，並出版國內第一本關於糖尿病專書。

蔡世澤指出，戴東原更是家庭醫學及老人醫學領頭羊，在早年還沒有這麼重視家庭、老人醫學時，戴東原便著手布建方案並設立相關制度，一個人在三大領域都有優秀表現。

不但在醫療方面貢獻卓越，蔡世澤說，戴東原的行政才能也相當傑出，年輕時就獲起用，歷任台灣省立桃園醫院（現為衛福部桃園醫院）副院長、成大醫院院長、台大醫院院長等職，公職退休後出任台北仁濟醫院院長等職務，獲第27屆醫療奉獻獎表揚，實至名歸。

蔡世澤特別提到，尤其戴東原在台大醫院院長任內，適逢台大百年老店轉型期，除落成現在台大醫院位在中山南路的新址，同時推動許多改革，對於台大醫院站穩國內龍頭醫院角色是關鍵人物。

談及戴東原辭世，蔡世澤直呼不捨，強調戴東原留給台灣的成就值得懷念和欽佩，不止是醫療，在行政面上也大力間接促成許多重要政策推動，比方說開辦健保等，戴東原是一個時代的代表人物。