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登合歡山北峰領畢業證書！土庫國小4生：畢生難得的回憶

記者唐詠絮／彰化報導

好棒的畢業典禮！畢業季即將到來，土庫國小繼去年畢業生攀登雪山東峰後，今年畢業生選定攀登海拔3417公尺合歡山北峰，4名應屆畢業生為能順利攻頂，除了完成在校的各項前訓課程，也積極利用下課時間進行體能訓練，在母親節前夕完成攻頂後，從校長王聖賢手中領取畢業證書，也當作送給媽媽最棒的禮物。

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

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▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

土庫國小位於竹塘鄉，雖然全校只有44名學童、但重視校園品德教育，也曾榮獲6都以外最大的閱讀磐石獎，推動山野教育課程，發展出獨具的偏鄉小校特色，今年畢業生有4人，校方選定攀登合歡山北峰，讓孩子從登山過程中肯定自我，面對未來學習的各種挑戰。

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

畢業生林子捷說，這次是第一次和同學一起攀登合歡山北峰，爬山的時候快到山頂時，手腳都有凍傷變紅會刺痛，但團隊的夥伴應該要有永不放棄的精神，同時要等候團隊的成員一起上山，才能確保自己和夥伴的安全，最後在合歡山領取畢業證書，真的是畢生難得的回憶。

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

從攀爬的影片中，可以聽到風呼嘯的聲音，學生們頂著狂風、沿著山稜線一步步，行進中有學生走到腳痠了、一旁就有其他人互相「加油打氣」，老師說，「在哪裡知道嗎」、「大家會很累嗎」，學生們大喊「不會」，就是這股力量讓他們不氣餒，往目標合歡山北峰前進。

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

校長王聖賢說明，山野教育帶給學生的不只是登山技巧的習得，更是登山過程中孩子持續用五官吸收新知，驗證課本知識內容的最佳時機，攀登過程中孩子彼此加油打氣，彼此幫忙，在相互的鼓勵下攻頂，讓孩子找回自信，這樣的收穫比課本上的知識更為寶貴。透過登山畢業儀式，也祝福每個畢業生都能帶著學校的祝福，面對未來的學習階段，保有毅力克服困境，鼓起勇氣面對挑戰。

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

▲土庫國小4應屆畢業生登合歡山北峰領畢業證書。（圖／土庫國小提供）

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