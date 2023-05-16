國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上　車頭一路猛推撞爛G了

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道1號北上50.2公里處桃園路段16日上午11時21分發生一起車禍！一輛自小客車疑似切換車道不慎，與一輛白色賓利發生碰撞，兩台車車頭全毀。警方獲報到場處理，現場為3車道，事故占用高乘載及內側車道，2名駕駛無明顯外傷，狀況於12時19分排除，恢復通車。

▲國道賓利車禍畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

稍早撞擊瞬間曝光，只見賓利行駛於中間車道，下秒於右側的黑色自小客車突然往左邊偏移，兩車發生碰撞，賓利車頭撞上護欄，黑色轎車則是一路推撞了一小段才停下。