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社會 社會焦點 保障人權

新北民宅車庫一次來2條「肥粗大蛇」！專家搏鬥1小時抓到了

記者戴上容／新北報導

夏季到來，蛇類出沒，新北市中和近郊民宅，近期發現2條又粗又長、超過2公尺的蛇類，嚇得屋主趕緊通報新北市府來捕捉，動保員吳泰震獲報到場，與2條蛇搏鬥、拔河1小時，才成功將蛇順離圍捕。動保處表示，捉蛇案件逐增，截至今年4月已接獲約300件，遇蛇時只要安靜離開即可，無須一定將蛇打死、打傷。

▲▼ 中和民宅出現2條大蛇。（圖／動保處提供）

▲中和民宅出現2條大蛇。（圖／動保處提供）

動保處表示，市府接獲前3名通報的蛇類是為龜殼花、黑眉錦蛇及王錦蛇，龜殼花常為獵捕鼠類進入民宅，一般民眾多以為要進深山才能遇到蛇，但蛇類也可能在住家附近出沒。

▲▼ 中和民宅出現2條大蛇。（圖／動保處提供）

5月2日下午，有中和民眾在自家車庫發現2條大尾黑眉錦蛇，趕緊通報動保處處理。動保員吳泰震抵達現場時，發現2條蛇長約2公尺多，推測是近期高溫炎熱，大蛇為尋找陰涼處躲避闖入受驚嚇後亂竄，最後他花費1小時與蛇拔河，最終成功圍捕，協助民眾日常活動回到正軌。

動保處補充，新北市去年有3541件蛇類通報案件，蛇類在季節交替時，主要要集中在草叢、石縫、枯木、竹林、陰濕處、溪流、水溝、綠地附近或靠山臨水的小區，不過隨著人類生活不斷擴張，蛇類出現都市的機會也愈高，都市蛇會利用路面移動物品、地下管線與排水系統躲藏或移動。

其實，人蛇衝突機會很低，當蛇類遇到驚嚇或威脅時，會循本能做出虛張聲勢的防禦姿態，很少會主動攻擊，因此遇蛇時，只要安靜離開即可，無須將蛇打死、打傷。

動保處傳授防蛇3招，分別是保持環境清潔、工作穿著雨鞋、記得打草驚蛇，預防蛇類入侵家園及防止遭遇蛇類攻擊，若有需通報捉蛇案件，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。

▲▼ 中和民宅出現2條大蛇。（圖／動保處提供）

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