工地大哥吃飯刷直播！竟是「52級榜一」...超狂抖內金額曝

▲工地大哥是52級的榜一大哥，抖內金額超過新台幣1千萬元。（圖／翻攝餘軒專欄）

圖文／CTWANT

太狂了！大陸一位工地大哥被發現在中午吃飯時看抖音直播，他還一邊抖內送禮，而他其實不是普通人，他是52級的榜一大哥，想達到這個級別，要抖2300萬抖幣，相當於230萬人民幣（約新台幣1016萬元）。

據《餘軒專欄》報導，事發於雲南一處工地，一名男子在吃飯時看直播，還一邊刷禮物，一旁的工友不解，為什麼他要這樣把辛苦錢送沒見過面的正妹，讓大家意想不到的是，男子是52級的榜一大哥，他還是其他女直播主的榜一大哥。

男子表示，他不是一下子就升到52級，靠的是積少成多，花了很長時間才達到52級的榜一，他也不訝異，反而感到輕鬆自在。工友表示，他聽了雖然想不透，但顧及同事之情，不好意思指責他。

此文一出，網友紛紛留言「工地幹活的人能賺230萬？」、「好幾個榜一大哥。這個人肯定是工地老闆」、「52級應該不用230萬吧，我估計23萬也差不多了？我8級才儲了十幾塊錢」。

有網友分析，「抖音2018年才出來的，到現在也就5年時間。好，我們就算他在抖音剛開始出來的時候就開始刷禮物。230萬除以5等於46萬每年。46萬除以12個月等於3.8萬多每個月。這還是在人家有結餘的情況下。至少對他生活不造成影響。也就是他起碼每個月4萬多吧！你見過哪個工地工人有4萬多1個月的？」

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