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熱血高中生跨校組團　「越級打怪」晉級臺大盃決賽

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，邁入活動最後一周！人氣投票至本周五（5/19） 中午12:00截止，每人每天可投10票，快來支持你喜愛的隊伍吧！

最後一周壓軸介紹的隊伍，是一支充滿夢想的隊伍。還只是高中生的他們，僅僅因為對跳舞的喜愛，跨越了校門的藩籬，將四散的微光凝聚成耀眼的光芒──他們是「Daisuki Crew」，你一定會喜歡他們跳舞的樣子。

Daisuki Crew是一批來自雙北各校高中生組成的舞團，團名daisuki取自日文「大好き」，表達他們對舞蹈的那種純粹喜愛，而他們最喜愛的舞蹈風格為locking。

2022年對他們而言也是重要的一年，他們闖進捷運盃決賽，抱回YOUTH組優勝。移師新竹參加遠百盃喜i街舞大賽，也帶回了第一名的豐碩戰果。不過得獎是其次，看到他們每次表演時那種投入的神情，以及每次表演都帶點變化的玩心，不難發現他們不只是很喜歡跳舞，並且還玩得很瘋。那種純粹的喜愛，真的很讓人Daisuki！

雖然Daisuki Crew初賽是以第15名晉級，驚險的踩線進入決賽，但他們對舞蹈的那種純粹與專注，相信能讓他們帶來許多超乎想像的表現。這或許又是另一個即將寫下驚豔戰果的舞團，他們現在才正要開始變得精采。

千萬別錯過本周日即將登場的決賽，也別忘記本周五（5/19） 中午12:00以前，趕快參加最後一周的《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，為他們衝高人氣、挺進決賽！

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

．我想抽手機及喇叭，手刀來投票►►►

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