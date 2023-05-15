緩解車潮　台東富岡段替代道路東44線拓寬工程今開工

▲台東富岡段替代道路東44線拓寬工程今舉行開工典禮 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為緩解台11線富岡社區至富山段每逢連假湧入車潮，台東縣政府15日舉行東44線道路拓寬工程開工典禮，縣長饒慶鈴表示，縣府爭取並投入近2億元經費，新闢一條全長5.75公里的東44線替代道路，北起台11線加路蘭、南接台11乙線石川，預計最快113年春季完工，預計減省2/3的塞車時間，盼有效達到車輛分流效果，讓旅客及在地居民交通更便利。

饒慶鈴提到，台東近年成為國旅首選城市，每到假日縣內各主要道路車潮擁擠，其中東海岸匯集許多熱門旅遊景點，台11線尤其在富岡地區更是寸步難進，因此縣府自110年提出東44線道路開闢計畫，終於在111年獲得中央核定補助近2億元經費，盼完工後可緩解台11線富岡段車潮，預計減省2/3的塞車時間。

另外針對加路蘭部落提出車流增加可能帶來生活上的影響，建設處依照居民的要求，增設行人安全設施及號誌管制，減少在地交通衝擊，也進一步因交通便利而促進在地產業提升及發展。

縣府建設處說明，今日「東44線0K+000-5K+750道路拓寬工程」開工，將從台11線的石川地區，開闢全長5.75公里、寬度８公尺的道路，直通到富源石川地區，有近一半是既有道路，一半是新闢道路，工期約為300天，待明年完工後從東海岸可直通台東火車站、機場、台9線，不需再繞經市區，可有效達到車輛分流效果，同時又能串聯加路蘭及石山部落，改善富岡市區假日塞車之苦。