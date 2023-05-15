台東縣青少年福利服務中心活動陸續開跑

▲台東縣青少年福利服務中心活動，市區桌球班。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府社會處今年度分別於市區、縱谷、海岸、南迴，開設4班為期3個月的青少年多元適性課程，活動內容豐富，包含了海岸區的羽球班、南迴區的桌遊班、縱谷區的藝術班及台東市區的桌球班等。



社會處長陳淑蘭指出，縣府自110年度起成立台東縣青少年福利服務中心籌備處，委託財團法人台灣世界展望會在台東縣四大區域：市區、縱谷、海岸、南迴推展少年福利服務，也在暑假期間至綠島、蘭嶼進行兒少權利與青春專案-保護兒少的相關宣導，深入了解台東縣各區域青少年的特色與需求，開辦不同的課程、活動，豐富縣內少年福利。

此次的市區桌球班，就是想讓台東喜愛運動的少年們，能多一個管道學習桌球技巧、培養運動興趣，且13堂課全部免費，提供師資、場地與器材，使少年們不會因為家庭經濟、場地或環境受限等因素，失去接觸多元休閒才藝的機會。

青年節剛獲選台東縣優秀社會青年的林幼樺、許震宇是興趣桌球班課程教練，也都是台東人，在成長過程中接觸桌球成為專業教練，在台東縣青少年福利服務中心邀請下，為市區的青少年開設桌球班，2人提到能得到縣政府的大力支持，在台東推廣桌球運動、陪伴台東愛好桌球的兒少一起成長的初衷，真的非常開心！

除了四個區域青少年多元適性課程，「東少」也推展台東兒少及台東兒童及少年諮詢代表的培力工作，培力台東兒少能夠更多參與公共事務，為自身權益發聲。

此外，今年度預定的各項活動，還有暑假期間青春專案暨兒童權利公約宣導、南迴桌遊班、縱谷藝術班、兒少培力工作坊等，相關資訊及報名事項，請隨時關注台東青少年福利服務中心籌備處FACEBOOK、或台東縣政府社會處FACEBOOK，有相關問題歡迎請洽台東縣青少年福利服務中心籌備處，電話：089-324444#226陳社工。