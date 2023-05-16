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社會 社會焦點 保障人權

行人地獄＋1！走斑馬線「原地起飛滾2圈」　23秒驚悚片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台南3歲女童過馬路遭撞死，掀起各界對於行人安全議題的關注，然而，各地「行人地獄」意外仍頻傳。有民眾目擊，10日中午11點52分左右一名穿著黑色外套的男子行經桃園市北龍路與公園路口，沒想到卻在斑馬線上遭右轉汽車撞飛，滾了2圈落地，讓一旁停等紅燈的騎士嚇了一大跳。

桃園行人地獄。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲穿著黑色外套的男子走在斑馬線上。（圖／翻攝自記者爆料網，下同。）

在「記者爆料網」上傳的23秒影片當中，只見穿著黑色外套的男子從路口右側走向左側，斑馬線才剛走完一半，突然遭一輛右轉的綠色汽車撞上，整個人原地飛起摔在引擎蓋上，接著滾了一圈落地，又在地上翻滾一圈才停下。

桃園行人地獄。（圖／翻攝自記者爆料網）

▼▲下秒遭撞飛。

桃園行人地獄。（圖／翻攝自記者爆料網）

駕駛見狀急忙下車，而遭撞的男子似乎沒有大礙，起身之後便往路邊走去，兩人交談了一下，隨即各自離去。這驚悚的一幕讓一旁目睹全程的機車騎士頻頻轉頭關注，似乎也被嚇得不輕。

桃園行人地獄。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲遭撞的男子自己站起來。

關於改善行人安全問題，交通部長王國材表示，未來將針對行人較多的路口實施「行人專用時相」。交通部次長陳彥伯補充道，目前預計有547處路口適用行人專用時相（意即行人綠燈時，雙向車流全紅燈），另外還有933處路口適用「行人號誌早開」，7月底前會完成第一波盤點，由地方政府統整問題，再由交通部提供經費協助改善。

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