　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「婦幼局」即將成立！市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

▲市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

▲市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

育有一名早產兒的市議員張碩芳，面對照顧早產兒的辛苦，體會深刻！15日於桃園市議會市政總質詢，以自身經歷為例表示，從醫療設備、人力不足到小孩成長都是一道道重要功課，認為早療家庭，不是向政府要錢，而是要資源。市長張善政表示，未來市府成立婦幼局，就是要解決包括早療、特兒等連串問題。

▲市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

▲張碩芳期市府的施政，是給市民禮物，而不是負債。（圖／張碩芳服務處提供）

張碩芳以一個母親的身份，將她生下1200公克早產兒的經歷娓娓道來，當時醫療設備及人力不足，包括還要轉診到數百公里的醫院，為了照顧特殊兒童，她有如活在地獄，甚至一度被稱作不稱職母親，但是要走出來，需要包括公務機關等很多單位協助，她認為，早療家庭，不是向政府要錢，而是要資源。

為了解決早產兒等相關問題，她呼籲成立「兒童發展早期療育中心」，早療做得好成長沒煩惱，愈來愈多需要早期療養治療的家庭及孩子，0-6歲的黃金時期不能錯過。

▲市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

▲張碩芳議員致贈來自特兒媽媽及自閉症孩童手寫信給張善政市長。（圖／張碩芳服務處提供）

針對發展遲緩兒童，除了增加特教師資外，並視身分別，提高早療交通費和療育訓練和輔具費用。同時，在家教育是最重要的，她主張將「到宅療育」納入早療補助計畫，聘請具有特教資格的流浪教師到宅療育，一方面陪伴家長與協助家長，另一方面讓流浪教師更具教學經驗成為可用人力，讓早療教育能回歸到家庭。

張碩芳期盼，提升及加強桃園市早療服務環境，由於弱勢家庭之發展遲緩兒童常容易被忽略，進而影響治療黃金期，教育局應加強宣導市內各校主動通報，尤其偏遠地區的孩子早療資源較不足夠，建議衛生局或教育局可鼓勵醫療院所至偏鄉地區進行推廣兒童篩檢服務或補助醫療院所提供早療交通車，讓孩子們可以多機會幫助發展。

有關早療聯合評估方面，張碩芳表示，2023年衛生福利部國民健康署補助75家醫療機構設置兒童發展聯合評估中心名單，相較於其他直轄市至少有四家，桃園市僅有林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院等三家，因此等待評估都需半年至一年以上，建議衛生局輔導更多市內的醫院成立聯合評估中心，讓有需要的孩子即早接受評估及接受治療。

她建議衛生局鼓勵市內基層院所早療專業團隊開設照顧者衛教課程，或是喘息輔導等，提升對家庭照顧者支持功能，也避免家庭照顧者將治療課程作為喘息服務，影響真正需要課程的小孩和家庭，早療補助新增線上申請作業提供便民服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
誠品涉個資外洩　數位部、資安院、警政署將聯手實地調查
「TOYOTA全新休旅」發表！台灣將推國產　比Corolla
擦窗阿姨站15樓窗台　眼尖網友「在板橋」！驚人房價曝
統聯急關官網！乘客狂接詐騙電話　搭去哪、買幾張票都知道
快訊／女大生慘死　父母求償2千萬結果出爐
知名作家逝世　享年54歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關埔空橋都審通過了！　力拼今年底前發包

假冒監理站要求繳罰鍰　收到「監理服務網」簡訊別理會

荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲　討論台南400活動合作可能性

桃園「婦幼局」即將成立！市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

行人優先時相+行穿線退縮　桃園雙管齊下保障民眾安全

因應桃園大規模停水　張善政：市府密切掌握工程進度

大潭電廠空污超過桃園煉油廠？　市議員要求市府嚴密汙染管控

台南交通地獄汙名　陳怡珍籲警察局全力洗刷

舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出　南市府攜手扶輪社婦女會關懷孩子

緩解車潮　台東富岡段替代道路東44線拓寬工程今開工

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

關埔空橋都審通過了！　力拼今年底前發包

假冒監理站要求繳罰鍰　收到「監理服務網」簡訊別理會

荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲　討論台南400活動合作可能性

桃園「婦幼局」即將成立！市議員張碩芳為早療和特兒爭取資源

行人優先時相+行穿線退縮　桃園雙管齊下保障民眾安全

因應桃園大規模停水　張善政：市府密切掌握工程進度

大潭電廠空污超過桃園煉油廠？　市議員要求市府嚴密汙染管控

台南交通地獄汙名　陳怡珍籲警察局全力洗刷

舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出　南市府攜手扶輪社婦女會關懷孩子

緩解車潮　台東富岡段替代道路東44線拓寬工程今開工

蔡阿嘎送二伯名牌包　「挑款式理由超細心」網：其他人夫壓力好大

只有2天好天氣！周四起「連兩波鋒面襲台」　雨彈開轟全台迎雨

球場改造計畫年底推動　蔡其昌找樂天桃猿領隊聊聊

【廣編】中科二期台積廠年內動工　科技新貴置產布局十二期

蘿莉塔曝「夫妻恩愛一個月一次」　尪急解釋：我真的太累了

不必出國就能感受馬來風情！「金爸爸」進駐LaLaport台中店

Aston Martin「新一代GT超跑」5／24亮相　3預告照展現大幅度更新

侯友宜談交安　民進黨酸交通事故增「講甲一畚箕，做無一湯匙」

17.5萬噸！公主遊輪「星辰公主號」亮相　完工日、路線先筆記

三腳督最新民調！國民黨若徵召「他」　柯文哲維持21％躍升第二名

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

基隆Podcast宣傳求婚大作戰　替單身男女牽紅線

台南竟會有「豬仔間」？！

槍砲通緝犯落網與母警局相會

東北角馬加剪　老饕必吃特色料理

基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

桃園大規模停水　市府密切掌握工程進度

台南交通地獄汙名

退休教授兒女條件佳　對象難覓原因曝

劉櫂豪要求交通部　改善池上車站人行連通道

新北三重、中和2案簡易都更通過

更多熱門

相關新聞

市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算減

市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算減

不再競選連任、曾擔任過桃園市未升格前、平鎮市長的市議員陳萬得，21日於市政總質詢指出，升格前平鎮市一年總預算12億元、農業預算近2900萬餘元，升格後桃園市預算規模1400億元，但是平鎮的農業預算卻連一千萬元都不到，感嘆對農民的實際照顧不如以往、不增反減。

早療中心無預警停業！　特殊兒復健卻被醫院通知「不用來了」

早療中心無預警停業！　特殊兒復健卻被醫院通知「不用來了」

桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切

桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切

助遲緩兒早療　虎尾東區扶輪社再捐百萬

助遲緩兒早療　虎尾東區扶輪社再捐百萬

桃園衛生局曝：列管精神個案約7千多名

桃園衛生局曝：列管精神個案約7千多名

關鍵字：

桃園市政總質詢市議員張碩芳早療特兒資源

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面