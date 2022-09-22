桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

▲市議員陳萬得批升格後平鎮農業預算減。（圖／陳萬得服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

不再競選連任、曾擔任過桃園市未升格前、平鎮市長的市議員陳萬得，21日於市政總質詢指出，升格前平鎮市一年總預算12億元、農業預算近2900萬餘元，升格後桃園市預算規模1400億元，但是平鎮的農業預算卻連一千萬元都不到，感嘆對農民的實際照顧不如以往、不增反減。

陳萬得並列舉升格前後各項農業補助相對減少，肥料以往相對補助到8000元，現今只有1500元，補助金額跟不上物價上漲；農作損失的保險理賠門檻必須達到減產20%，且剛好減產19%卻無法得到相對理賠。

陳萬得議員隨即建議市府在肥料、農作加強型保險及設施等各項補助和照顧要全面，隨著物價滾動式的調整加碼，因為有好的農業環境，才可以留住從農人口和吸引更多青農投入，為在地農業創造出加乘的經濟效益。

市府農業局表示，桃園自升格後積極強化各項農業生產補助，用心打造安全農業，桃園農業主要農糧產品為水稻、蔬菜、茶、雜糧特作等，農業生產小而強小而美，強調品質精緻，雖非全國農業生產主力縣市，但具有平衡北臺灣市場供需能力。

農業局郭承泉局長說，現行針對有機農業補助，包含通用性生產農機具及生產設備、生物性農藥防治資材、溫網室生產設施補助、有機栽培介質(培養土)等，有關因應物價上漲，後續是否提高補助，農業局將辦理專案檢討評估辦理。另市府為輔導農民降低購置農耕生產所需資材及農機等設施，減輕農民負擔，111年除編列5,000萬元補助本市農民一、二期稻作運費及烘乾費、肥料服務到家運費外，為確保農產品品質，節省農民勞力及成本，市府對於辦理各項農業第一線生產所需補助計畫，111年度預算編列約1億2,870萬元，以提高本市農業競爭力及調適能力。

110年實施農業保險法後，目前市府已將水稻、梨、芒果、西瓜、高粱、結構型設施及養蜂等7項納入農業保險項目，保險費由行政院農業委員會補助50%，農友自行負擔10%，市府加碼配合補助40%，達總投保費用比例100%，減低農民農業經營風險，市府加碼補助補助額度為全國最高。

有關陳萬得議員於市政總質詢提出反映水稻基本型保險水稻理賠標準建議下修案，市府將研議評估後向中央反映，讓農民從事農業生產免於後顧之憂，未來，市府團隊亦將持續為桃園農業的發展共同努力，維護永續農業生產，增加農民經濟收益。