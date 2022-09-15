早療中心無預警停業！　特殊生兒復健卻被醫院通知「不用來了」

▲早療教育影響幼童發展頗深。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）



政治中心／綜合報導

為人父母在陪伴孩子成長的過程，對疑似發展遲緩症狀都有許多擔心與困擾，因此部分家長會帶孩子接受評估與早期療育，而議員參選人顏若芳表示，自己接到一名媽媽陳情的電話，她的孩子是特殊生，所以在中山區的泰安醫院進行早療復健，但是在9/5的時候卻被醫院通知9/9開始就不用去了，因為泰安醫院將要裁撤兒童早療復健部門，「這麽臨時的通知，這麼粗暴的對待，都不應發生在孩子或父母身上。」

早療全名是「早期療育」，是一種整體性的醫療服務，對於發展遲緩、疑似遲緩或高危險群孩童的發展落後或異常問題，經由各個領域的治療師，根據評估結果、發揮專業領域，設立復健目標，進行治療、訓練，以改善、解決其情況。

顏若芳說明，兒童的早療復健，6歲前是黃金時期，所以早療課程對於小朋友來說，是非常中重要的一環，但現在孩子們卻突然被剝奪醫療權益，導致他們必須要重新媒合到其他早療機構。重新診斷、等待療程的過程中對孩子或父母都是一種痛苦，更何況小孩和家長是時時刻刻和時間在賽跑，若這樣的等待，有可能因為無法無縫接軌而錯失了黃金治療期。

顏若芳表示，於是自己和趙天麟、阮昭雄一起召開協調會，為家長和孩子們發聲，希望政府全力協助家長們、也要求泰安醫院也應全力守護孩子的權益，在這邊跟大家報告會議結論：

一、泰安醫院將積極聘用專任復健科醫師

二、若家長仍想更換早療單位，政府應協助轉介

三、衛生局應督導醫院改善消防安檢、建置復健設施

四、醫師聘用若有困難，衛生局應協調聯醫支援

顏若芳表示，目前暫時協調出了多方都可接受的方案，也讓政府的力量進來撐住孩子們的醫療權益，「即便今天協調會有些結論，但我也會繼續要求、監督相關單位後續處理，守護孩子。」