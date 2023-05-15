誠品個資外洩淪統戰市調？　行政院要查

▲行政院副院長鄭文燦（右）。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進14日舉行記者會質疑，有民眾今年2月購入《阿共打來怎麼辦》一書後，本月接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，恐是中國統戰市場調查入島入戶。對此，行政院副院長鄭文燦15日受訪表示，數位部請誠品今天要提供相關資料，人員也要配合做調查，另因此案涉及認知作戰，將查明外洩途徑，加以調查重視。

鄭文燦今天上午出席112年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮前受訪說，按照規定，要3日內完成行政檢查，數位部請誠品今天要提供相關資料，人員也要配合做調查，如果有個資外洩，也會因應相關的外洩情況來做行政裁罰，目前《個資法》也朝向修正，會有更高的罰則。

不過，鄭文燦指出，這個個案因為有涉及到後段認知作戰的問題，行政院會查明清楚這個外洩的途徑，如果有用個資假借民意調查，進行政治上的認知作戰，這個是新型態的狀況，行政院會加以調查重視。

此外，針對媒體關注，傳出民進黨要為青年選票「打侯（新北市長侯友宜）不打柯（民眾黨主席柯文哲）」，鄭文燦說，各政黨提名總統候選人是每個政黨內部的民主程序，只要程序符合政黨的機制，能夠得到人民的支持，每個政黨產生候選人的過程，他都給予祝福、給予尊重。

至於行政院長陳建仁日前確診，鄭文燦特別在受訪時向外界報告指，陳揆是確診後就採取「0+N自主健康管理」的方式，身體只有略略咳嗽，一切都健康平安，陳揆很快就可以回到工作崗位了，請大家放心。