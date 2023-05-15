又見行人地獄！高雄翁走斑馬線遭左轉轎車擊落　驚險瞬間曝光

記者賴文萱／高雄報導

台南日前才發生一名3歲女童過斑馬線時遭左轉車輛輾斃的事故，激起全民對行人地獄的憤怒，而高雄前鎮區昨（14）日又發生一名79歲黃姓老翁走在斑馬線上遭車輛擦撞倒地，警方表示，該事件疑似因駕駛跟車時未保持適當距離釀禍，所幸老翁身體左側受傷，送醫治療無大礙。

▲高雄老翁走斑馬線竟遭左轉車擦撞倒地 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄前鎮分局昨下午5點多獲報，瑞隆路與武營路口發生交通事故，經前鎮分隊前往處理，初步研判是一名41歲洪姓女子駕駛自小客車，沿武營路北向南左轉瑞隆路時，疑似因跟車時未保持適當距離，發現自瑞隆路南向北步行於斑馬線上的79歲黃姓老翁時，緊急閃避不及撞上。

▲▼肇事休旅車疑似因跟車時未保持適當距離，導致發現步行於斑馬線上的79歲黃姓老翁時緊急閃避不及。（圖／記者賴文萱翻攝）

當時車輛往右先與老翁發生輕微擦撞後，再撞擊停放於瑞隆路旁的機車，轎車右輪也衝上人行道，黃姓老翁身體左側受傷送醫，經治療無大礙。經查該件交通事故無酒駕情事，詳細肇事責任由交通大隊進行後續分析研判。

據統計，前鎮分局本年度迄今計取締汽機車不停讓行人達241件， 並將持續加強執法，以保障行人安全。前鎮分局提醒用路人，駕車上路時應隨時注意車前狀況，保持安全距離，以利突發狀況能隨時應變採取反應措施，以維護廣大用路人安全。