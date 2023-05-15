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社會 社會焦點 保障人權

鳩佔鵲巢！假房東換鎖出租透天厝　真屋主白付水電費到場傻眼

▲大門,入口,玄關,entryway。（圖／unsplash）

▲鄭姓女子偷換透天厝的鑰匙假扮房東，將房子出租涉嫌竊佔罪。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

周姓退休婦人聽說自己閒置多年的透天厝近來有人頻繁進出，到場一看傻眼，房子的大鎖竟然被偷換，一問之下，竟然是鄭姓女子女子鳩佔鵲巢，自稱二房東，以預付半年可減免租金只需13萬元的代價，把房子出租，周婦氣得提告，沒想到鄭女仍不斷狡辯，否認犯行，台北地檢署15日依竊佔罪起訴鄭女。

據了解，鄭女疑似長期觀察位於台北市松山區塔悠街的1棟透天厝，發現1年多來都沒有人進出，因此找來鎖匠幫忙更換門鎖，然後以屋主身分自行對外招租，在2021年8月間，以每月租金2萬元，押金1個月的代價順利出租，且如果預付半年出金，9月開始降為1.5萬元，總計收租13萬元。

房客原本要求先確認房屋所有權狀，鄭女卻佯稱權狀在朋友那裡，自己只是二房東，並稱只要預繳半年租約，就可減免租金，房客見可省錢，也就不疑有他，先下租約並搬入。

由於這間透天厝的水電費仍然會寄到原屋主周姓退休婦人的性住處，周婦發現水點費突然飆漲，一開始還覺得奇怪，直到鄰居打電話詢問，房子是否出租？否則怎麼有人頻繁進出？周婦到現場才發現房子竟然被偷佔。

鄭女到案後辯稱自己真的是向一對男女租屋來當二房東，還提供一支電話供檢警查證，但接電話的人堅稱不認識鄭女，鄭女也無法提供取得房屋使用權的任何證明，檢察官最後依竊佔罪嫌將鄭女提起公訴，至於房客則堅持要依原始租約，住滿半年才搬家。

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