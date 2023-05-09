一句氣話的代價！　房東「罵死」女大生被判賠85.6萬

▲女大生程培與房東罵戰，不甘被言語羞辱喝農藥自殺。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安在2021年出現一起房東因1900元人民幣（約8360元新台幣）租金「罵人致死」20歲女學生租客的案件，案件一審判決在4月底出爐，房東任庚寅被判，賠償女大學生程培的父母194643元人民幣（約83.6萬元新台幣），內含醫療費、喪葬費、死亡賠償金及精神損害撫慰金等。

▲陝西西安房東罵人致死案一審宣判，房東需賠付20歲女大生85.6萬元新台幣。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，程培父親程忠喜僅表示，「房東已上訴。」5月8日下午，房東任庚寅也證實，「前兩天剛提出上訴。她不是因我罵她才死的，而是她本身就有病——雙相情感障礙。」；「我們之間的罵戰，她先罵我是老賴皮，說我欠錢不還引發的，當時也是被氣惱了，然後就回話挖苦她，但也不能拿道德綁架法律，我對這判決不服。」

整起案件發生在2021年6月11日，20歲大三女生程培和房東任庚寅在西安簽定《房屋租賃合同》，約定租賃合約一年（2021年6月14日至2022年6月13日），程培向房東任庚寅交了3000元（人民幣，下同）押金。

根據雙方簽定的租賃合同，租金分兩次支付，在2021年6月11日支付11400元，2021年11月14日支付11400元，平均下來月租金為1900元。直至2021年10月底，程培因個人原因退租，對此，程忠喜表示，「房東任庚寅當時說，扣好水電費就可退押金，但女兒和房東的退費協商並不順利，按女兒的算法，押金3000元及一個月1900元的租金，共4900元，扣除掉約500元水電費後，房東最後應退回4400元。」

不過，房東任寅庚他先後扣了程培「水電、仲介和、差價費」1700元，因此，3000元押金只退還程培1300元。他還解釋稱，差價費為後來租客租金1800元，租了三個月的差價為300元。儘管任庚寅一再強調自己沒有收程培違約金，但還是多收一個月的房租，成為引起雙方衝突和罵戰的關鍵。

兩人之後便陷入罵戰，不僅程培有罵房東「老狗」，房東挖苦程培，「妳有幸福的回憶，也有被玩弄的羞恥」。最終，程培被房東挖苦後，一時想不開，在租屋房內喝農藥自殺。

西安市新城區法院在2023年4月底一審宣判時提到，「任庚寅對程培進行辱罵和挖苦，給程培的心理和精神造成極大困擾，其言行不但違反公序良俗，亦與民法典所弘揚的社會主義核心價值觀相背離。」

結合本案具體案情，綜合考量事發的起因、經過、行為人的過錯程度等因素，酌情判令被告（任庚寅）向原告賠償醫療費、喪葬費、死亡賠償金174643元、精神損害撫慰金20000元，合計194643元。面對一審判決結果，任庚寅強調，「這是拿道德綁架法律，我對這判決不服，已上訴。」