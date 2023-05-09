　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一句氣話的代價！　房東「罵死」女大生被判賠85.6萬

▲陝西西安一名房東罵人致死案一審宣判，房東需賠付20歲女大生85.6萬元新台幣。（圖／翻攝紅星新聞）

▲女大生程培與房東罵戰，不甘被言語羞辱喝農藥自殺。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安在2021年出現一起房東因1900元人民幣（約8360元新台幣）租金「罵人致死」20歲女學生租客的案件，案件一審判決在4月底出爐，房東任庚寅被判，賠償女大學生程培的父母194643元人民幣（約83.6萬元新台幣），內含醫療費、喪葬費、死亡賠償金及精神損害撫慰金等。

▲陝西西安一名房東罵人致死案一審宣判，房東需賠付20歲女大生85.6萬元新台幣。（圖／翻攝紅星新聞）

▲陝西西安房東罵人致死案一審宣判，房東需賠付20歲女大生85.6萬元新台幣。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，程培父親程忠喜僅表示，「房東已上訴。」5月8日下午，房東任庚寅也證實，「前兩天剛提出上訴。她不是因我罵她才死的，而是她本身就有病——雙相情感障礙。」；「我們之間的罵戰，她先罵我是老賴皮，說我欠錢不還引發的，當時也是被氣惱了，然後就回話挖苦她，但也不能拿道德綁架法律，我對這判決不服。」

整起案件發生在2021年6月11日，20歲大三女生程培和房東任庚寅在西安簽定《房屋租賃合同》，約定租賃合約一年（2021年6月14日至2022年6月13日），程培向房東任庚寅交了3000元（人民幣，下同）押金。

根據雙方簽定的租賃合同，租金分兩次支付，在2021年6月11日支付11400元，2021年11月14日支付11400元，平均下來月租金為1900元。直至2021年10月底，程培因個人原因退租，對此，程忠喜表示，「房東任庚寅當時說，扣好水電費就可退押金，但女兒和房東的退費協商並不順利，按女兒的算法，押金3000元及一個月1900元的租金，共4900元，扣除掉約500元水電費後，房東最後應退回4400元。」

不過，房東任寅庚他先後扣了程培「水電、仲介和、差價費」1700元，因此，3000元押金只退還程培1300元。他還解釋稱，差價費為後來租客租金1800元，租了三個月的差價為300元。儘管任庚寅一再強調自己沒有收程培違約金，但還是多收一個月的房租，成為引起雙方衝突和罵戰的關鍵。

兩人之後便陷入罵戰，不僅程培有罵房東「老狗」，房東挖苦程培，「妳有幸福的回憶，也有被玩弄的羞恥」。最終，程培被房東挖苦後，一時想不開，在租屋房內喝農藥自殺。

西安市新城區法院在2023年4月底一審宣判時提到，「任庚寅對程培進行辱罵和挖苦，給程培的心理和精神造成極大困擾，其言行不但違反公序良俗，亦與民法典所弘揚的社會主義核心價值觀相背離。」

結合本案具體案情，綜合考量事發的起因、經過、行為人的過錯程度等因素，酌情判令被告（任庚寅）向原告賠償醫療費、喪葬費、死亡賠償金174643元、精神損害撫慰金20000元，合計194643元。面對一審判決結果，任庚寅強調，「這是拿道德綁架法律，我對這判決不服，已上訴。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台灣首位登上《JUMP》漫畫家陷家暴疑雲　沉默1天發聲了
快訊／郭台銘稱「大小姐」阻擋買疫苗　民進黨回應了
挺侯大會席開88桌！　2大咖擬出席
搬家工上人妻！　懷孕了不想拿掉
醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰
遭疑穿假貨　王思佳忍3天開嗆了！
等妻好起來後「一家三口再去景點玩」　父悲痛：我女兒不可能回來
快訊／新北工地意外　34歲男跌到B3慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一句氣話的代價！　房東「罵死」女大生被判賠85.6萬

快訊／大陸反制加拿大！列加外交官甄逸慧「不受歡迎的人」限期離境

萬里長城唯一留下的「麒麟影壁」　金山嶺長城擁158座敵樓戰台最密集

車位長期遭惡鄰霸佔！地主「1招神制裁」現場照曝　一票人喊解氣

陸「凱盛融英」付費諮詢公司被查　專家簽「免責條款」或涉《反間諜法》

新疆素人撞臉「三星長公主」爆紅　耗時225天完成45部旅宿紀錄片

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小3嗆：不要臉

兇漢持18公分長刀隨機殺人　年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

加拿大驅逐中國外交官趙巍　陸使館怒回「堅決反制」：絕不接受！

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

一句氣話的代價！　房東「罵死」女大生被判賠85.6萬

快訊／大陸反制加拿大！列加外交官甄逸慧「不受歡迎的人」限期離境

萬里長城唯一留下的「麒麟影壁」　金山嶺長城擁158座敵樓戰台最密集

車位長期遭惡鄰霸佔！地主「1招神制裁」現場照曝　一票人喊解氣

陸「凱盛融英」付費諮詢公司被查　專家簽「免責條款」或涉《反間諜法》

新疆素人撞臉「三星長公主」爆紅　耗時225天完成45部旅宿紀錄片

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小3嗆：不要臉

兇漢持18公分長刀隨機殺人　年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

加拿大驅逐中國外交官趙巍　陸使館怒回「堅決反制」：絕不接受！

「媽的」好歡樂！吳宗憲三度合體新加坡直播天王王雷　樂華夜市熱鬧開賣

網銀「約定轉帳」成詐騙溫床　非本人帳號將改為「次二日」入帳

獨／被藍營設定大安區選戰「假想敵」　范雲點關鍵：很有機會翻轉

三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

郭台銘稱「警總要回歸」 　侯友宜：回歸民防法

別被數字綁架！營養師點出體重浮動的「8個原因」

和李多慧「后不見后」？　林襄揭私下互動「送寫真集」回禮：希望她想要！

叫不到計程車！身障男天后宮前無助徘徊　警暖心助返家

林志穎受傷右手簽名出現停頓　陸網瘋傳影片…鐵粉心疼「手還沒好」

宋家豪相隔2週回一軍　樂天金鷲監督有期待

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

大陸熱門新聞

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

女大生遭男友殺害埋屍「死刑執行完畢」！家屬激動

車位長期遭霸佔！地主1招反制惡鄰哭喊

超盤理髮店！她被誆「理髮體驗」　出店秒噴16萬

「打錯彩券號碼」顧客不要　老闆買下中133萬

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小三嗆：不要臉

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

陸超淫蕩教育局長「狂睡103女教師」

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

更多熱門

相關新聞

放寬日本草莓農藥「台農反彈」！薛瑞元回應

放寬日本草莓農藥「台農反彈」！薛瑞元回應

衛福部食藥署在日本交流協會要求開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」後，食藥署著手研議預告開放，國民黨團昨日也召開記者會，有草莓農痛批蔡政府不顧人民健康和農民生計，只為討好日本。衛福部長薛瑞元今（9）日接受媒體聯訪時表示，國內外農民都可提出放寬農藥容許量申請，但當多數台灣草莓都未使用這兩類農藥，也可當作是特色大力宣傳。

大坪林家樂福超市要收了！　在地人不捨洗版

大坪林家樂福超市要收了！　在地人不捨洗版

「凱旋青樹」10日抽籤　最夯房月租3900元起「中籤率僅5.5%」

「凱旋青樹」10日抽籤　最夯房月租3900元起「中籤率僅5.5%」

1類人被星宇遺忘！回台被告知「行李還在東京」氣炸

1類人被星宇遺忘！回台被告知「行李還在東京」氣炸

中部一次收攤3麥當勞　落難房東藏北部最強投資客

中部一次收攤3麥當勞　落難房東藏北部最強投資客

關鍵字：

房東租房租屋判決租金違約賠償差價農藥

讀者迴響

熱門新聞

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面