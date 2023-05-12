畢業季求職攻略　台南就業中心連5場徵才助新鮮人求職

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心將在5月17日、18日、19日、25日、30日連辦5場次徵才活動，助新鮮人面試快速通關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

畢業季，招募人才最佳時機，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將在5月17日、18日、19日、25日、30日連辦5場次徵才活動，邀集服務業、量販業、百貨零售業、製造業、飯店業、客運業等共有33家企業釋出超過800個工作機會，助新鮮人面試快速通關。

其中超過8成待遇逾30K，尤以吊卡車人員薪資最高上看65K，次為土木工程人員60K，歡迎應屆畢業生、青年朋友或想轉職的民眾快到現場來面試，加快就業腳步。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，該中心今年累計至4月底止，求才需求較去年增加7％，再加上畢業季及暑假即將到來，廠商儲備人力需求增加，希望透過一連串的徵才活動能幫助勞僱雙方快速媒合。另，再特別提醒青少年及新鮮人尋職時，要做好求職前「三大準備」及應徵時堅守「七不原則」。求職前「三大準備」包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務。面試時要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。才能快樂打工，體驗職場新生活。

5月首場在17日下午2時至4時在仁德運動公園（台南市仁德區仁義路130號）徵才，參與徵才的優質廠商包含萬國通路、仲偉企業、統全工程、雷音電子、豐盟麵粉、隆晟鋁業、瑞章精密等10家以上企業，提供200個以上工作機會。18日上午10時至12時在彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）徵才。預計邀集興南客運、激力、碳佐麻里、台灣珍有福、黑橋牌、福安工業、美全企業、全家超商、儒億科技等10家以上優質企業提供逾350個工作機會。

25日下午2時至4時在振興里活動中心（台南市北區林森路三段181號）徵才，預計邀意精研、GOGORO電動機車、台南大員皇冠假日酒店、大潤發、塔木德台南會館、富添工業、美全企業、統一超商等10家以上優質企業，提供逾200個工作機會。另於活動現場提供履歷代轉專區供民眾投遞。受理海底撈火鍋、九乘九文具、台南維悅酒店、台南老爺行旅、香格里拉台南遠東國際大飯店、統聯客運、漢程客運、興南客運、和欣客運等9家企業，履歷代轉服務。

19日、30日香格里拉台南遠東國際大飯店及台南晶英酒店飯店各一場參訪體驗暨徵才活動，提供工務人員、餐飲內外場人員、房務人員、洗衣人員、洗滌人員、維護安全人員、救生人員、機電人員、冷凍空調技術人員、櫃台人員、總機人員、訂房人員等60個工作機會，採預先報名（報名網址https://ppt.cc/fjQZ9x）或洽台南就業中心（06）237-1218分機324張小姐。相關訊息或想了解更多的徵才活動可至「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。