老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

▲原PO老公遭對方家人痛罵無情無義，說冥婚又不是什麼大事。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

原是好意關心舊朋友，卻被情勒怪罪沒人性。近日一位人妻在「爆料公社」發文尋求安慰，說道，老公有個交往8年的前女友得了癌症且已是末期，求得老婆同意後，便一同去探望表達關心，誰知見了一面便單方面重燃了前女友的愛火，突然傳訊息給老公要求冥婚。老公第一時間拒絕，前女友卻開始憂鬱揚言放棄治療，女方家長更情勒「冥婚也沒什麼」，讓人妻感到相當委屈。

「我想問真的有人可以大度到接受嗎？」原PO委屈地發文道，老公有個交往大約8年的前女友，因為觀念不合和平分手也已8年之久，未結婚前還會傳訊息互相關心，婚後則為了避嫌斷了聯繫。有天某位朋友告知老公前女友已經癌症末期，老公便先詢問人妻是否要去探望，人妻也念在舊情和純粹的關心，便同意一起前往。

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沒想到後來前女友突然私訊老公，稱見了一面才發現老公在她心中依舊如此重要，提議死後想和老公冥婚，而老公也在第一時間以「沒有必要」為由拒絕她，卻換來前女友以死相逼情勒。前女友的家長開始怪罪老公無情沒有人性，哭訴「為何不願意讓她在生命剩餘的時間答應她的要求」，更認為冥婚只是娶一個牌位回家，以後還能有多一個人保佑夫妻倆。

不僅女方家長情緒勒索，人妻的婆家也怪罪他們沒事找事做，這讓人妻感到相當委屈，但也感謝老公從頭到尾堅定的在乎自己的感受。對此，網友紛紛讚賞老公的選擇是正確的，也安慰原PO「不要胡思亂想擾亂自己，把自己的生活過好，別在意人家說什麼」。

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