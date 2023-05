泰國大選違規事件頻生！警捕獲13人撕毁選票　選民爆用450元賄選

▲泰國14日舉行全國大選。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

泰國全國大選在當地14日上午8時(台灣上午9時)正式登場。現在,隨著距離當地下午5時(台灣下午6時)的投票結束時間越來越近,人們的情緒也越發高昂。警方指出,當局至今已起獲200多宗選舉違規事件,以及1000多起破壞競選標語的案件。另外,警方也在著手處理13宗民眾撕毀選票的案件,其中一起不小心撕毀選票的涉事人員還是一名官員。

法新社此前根據最新民調報導,在現任泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)與在野陣營的角力戰中,為泰黨(Pheu Thai)和前進黨(Move Forward)聲勢浩大,而且也深受年輕人支持,因此帕拉育恐怕要面臨一番苦戰才能保住現有政權,民調甚至暗示,本屆大選可能會結束泰國過去10年由軍方和保守勢力領導或控制的局面。

曼谷尤索夫伊薩東南亞研究所(ISEAS-Yusof Ishak)學者那朋(Napon Jatusripitak)也在德國之聲的採訪中提出了類似觀點。他認為,這一次的選舉可能會帶來泰國近10年來的第一次政權輪替,因為在充滿鎮壓與政變的環境長大的新一代選民,將此次選舉視為推動變革和表達民主聲音的機會,並尋求一個更具包容性和更能滿足他們的政治制度。

報導稱,泰國有約5200萬名合法選民,其中有330萬名是年齡介於18至22歲的首投族,因此年輕選民的力量極大。為了防止選舉現場發生暴力事件,同時確保投票工作順利進行,泰國警方在全國各地的投票站部署了超過14萬7500名警力,不過選舉醜聞依舊頻頻發生。

