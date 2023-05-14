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泰國大選違規事件頻生！警捕獲13人撕毁選票　選民爆用450元賄選

▲▼泰國大選。（圖／CFP）

▲泰國14日舉行全國大選。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國全國大選在當地14日上午8時（台灣上午9時）正式登場。現在，隨著距離當地下午5時（台灣下午6時）的投票結束時間越來越近，人們的情緒也越發高昂。警方指出，當局至今已起獲200多宗選舉違規事件，以及1000多起破壞競選標語的案件。另外，警方也在著手處理13宗民眾撕毀選票的案件，其中一起不小心撕毀選票的涉事人員還是一名官員。

法新社此前根據最新民調報導，在現任泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）與在野陣營的角力戰中，為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）聲勢浩大，而且也深受年輕人支持，因此帕拉育恐怕要面臨一番苦戰才能保住現有政權，民調甚至暗示，本屆大選可能會結束泰國過去10年由軍方和保守勢力領導或控制的局面。

曼谷尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak）學者那朋（Napon Jatusripitak）也在德國之聲的採訪中提出了類似觀點。他認為，這一次的選舉可能會帶來泰國近10年來的第一次政權輪替，因為在充滿鎮壓與政變的環境長大的新一代選民，將此次選舉視為推動變革和表達民主聲音的機會，並尋求一個更具包容性和更能滿足他們的政治制度。

報導稱，泰國有約5200萬名合法選民，其中有330萬名是年齡介於18至22歲的首投族，因此年輕選民的力量極大。為了防止選舉現場發生暴力事件，同時確保投票工作順利進行，泰國警方在全國各地的投票站部署了超過14萬7500名警力，不過選舉醜聞依舊頻頻發生。

據泰國網媒《泰詢問者》報導，警方截至當地下午4時就起獲了200多宗選舉違規事件、1000多起破壞競選標語案件，以及13宗民眾撕毀選票事件。報導稱，其中一起不小心撕毀選票的涉事人員還是一名官員。另外，也有人爆料有選民在現場出售自己的選票，而賄選的價格介於500至1000泰銖（約新台幣454至909元）之間。

選舉委員會表示，投票在當地下午5時結束後，選舉結果將在當地下午6時30分（台灣晚間7時30分）開始公佈，而非官方結果預計將於當地晚上10時至11時之間公佈。當局預計今年的投票率將達85%，高於2019年上一次大選的75%。

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