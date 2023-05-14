正宮手撕教授渣夫　引一堆小三女大生泣訴「玩弄後疏遠手段高明」

▲正宮舉報任職四川傳媒大學的渣夫色誘多名女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

記者任以芳／綜合報導

四川傳媒大學日前發生學生在教室偷情，近日網上一女子實名舉報自己的丈夫，四川傳媒學院曾姓雕塑系專業主任、青年雕塑家，多次利用不正當手段引誘女學生發生關系，大搞婚外情，甚至要求女學生露腿等曖昧訊息也曝光，該名教師受到學校停職調查。

陸媒《新黃河》報導稱，爆料的張小姐自稱，與外遇夫曾某超結婚多年並育有一子，自己生育兩個月之後，意外發現丈夫學校公寓中有女子耳機、防曬霜、化妝棉等女性物品，在不斷追問之下得知其出軌學生事實。事件曝光後，丈夫曾某未取得自己同意的情況下，擅自帶走孩子，威脅離婚，來獲取自由。

▲ 四川傳媒大學曾姓老師誘惑欺騙女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

張小姐忍無可忍，選擇在網路揭發丈夫出軌女學生的行為，舉報信發出後，收到了很多女子的私信，有幾位女大生已承認受到曾某的性騷擾，並在被誘騙情況下與對方發生關系，並且提供了微信對話等證據，以此證明其確有引誘女學生等違反師德師風的行為。

根據對方提供的私信內容顯示，曾某表示「給我發照片，我要看美女」「想看美女照片」「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一兩年也行」等曖昧留言。曾某向女學生展示自己露腿照片的對話。

▲ 女大生自述遭到老師色誘，十分後悔。（圖／翻攝 新黃河）

還有女大生向正宮張小姐坦承被誘騙經過，內容寫下，「姐姐您好，我看了你的微博內心掙扎很久...我不知道他已婚，再慢慢相處過中，發現老師幽默風趣，對藝術很有見解..和他聊天時也被撩的神魂顛倒，不得不說，手段真高。」

該名大女大生在一次晚飯後，向老師獻出第一次，事後回想自己太傻太天真，也知道被玩弄，該名老師得手後開始疏遠，找尋下一個女大生爲目標。吃虧的女學生不敢張揚，只能刪除狼師聯繫帳號。

直到事件曝光後，女大生也告訴正宮，「我可以想像造成你身心、家庭多大傷害，希望你掌握證據嚴懲這個人，看清楚人渣真面目。」

「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，什麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次。」張小姐表示。

今年3月份，張小姐曾向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位舉報曾某超嚴重違反師德師風的問題，但並未取得實質性進展。

直到上了新聞熱搜，報導稱，四川傳媒學院該校紀委工作人員表示，關於此事雙方已報警處理，具體結果需警方調查方可得知。隨後，曾某妻子張小姐更新微博稱，四川傳媒學院紀委已電話回復，校方已召開相關會議，決定由黨委辦公室牽頭，校辦、校紀委、法務將對此事進行聯合調查。

公開資料顯示，曾某是四川省雕塑協會會員，四川省雕塑學會會員，其作品曾多次參與國內各項展覽，曾獲第七屆全國藝術與設計大賽優秀指導教師獎等多個獎項。針對此事，他在其個人微信朋友圈發文表示已經報警處理，正待警方處理結果。