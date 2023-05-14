　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正宮手撕教授渣夫　引一堆小三女大生泣訴「玩弄後疏遠手段高明」

▲▼ 四川傳媒大學老師色誘女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

▲正宮舉報任職四川傳媒大學的渣夫色誘多名女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

記者任以芳／綜合報導

四川傳媒大學日前發生學生在教室偷情，近日網上一女子實名舉報自己的丈夫，四川傳媒學院曾姓雕塑系專業主任、青年雕塑家，多次利用不正當手段引誘女學生發生關系，大搞婚外情，甚至要求女學生露腿等曖昧訊息也曝光，該名教師受到學校停職調查。

陸媒《新黃河》報導稱，爆料的張小姐自稱，與外遇夫曾某超結婚多年並育有一子，自己生育兩個月之後，意外發現丈夫學校公寓中有女子耳機、防曬霜、化妝棉等女性物品，在不斷追問之下得知其出軌學生事實。事件曝光後，丈夫曾某未取得自己同意的情況下，擅自帶走孩子，威脅離婚，來獲取自由。

▲▼ 四川傳媒大學老師色誘女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

▲▼ 四川傳媒大學老師色誘女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

▲ 四川傳媒大學曾姓老師誘惑欺騙女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

張小姐忍無可忍，選擇在網路揭發丈夫出軌女學生的行為，舉報信發出後，收到了很多女子的私信，有幾位女大生已承認受到曾某的性騷擾，並在被誘騙情況下與對方發生關系，並且提供了微信對話等證據，以此證明其確有引誘女學生等違反師德師風的行為。

根據對方提供的私信內容顯示，曾某表示「給我發照片，我要看美女」「想看美女照片」「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一兩年也行」等曖昧留言。曾某向女學生展示自己露腿照片的對話。

▲▼ 四川傳媒大學老師色誘女大生 。（圖／翻攝 新黃河）

▲ 女大生自述遭到老師色誘，十分後悔。（圖／翻攝 新黃河）

還有女大生向正宮張小姐坦承被誘騙經過，內容寫下，「姐姐您好，我看了你的微博內心掙扎很久...我不知道他已婚，再慢慢相處過中，發現老師幽默風趣，對藝術很有見解..和他聊天時也被撩的神魂顛倒，不得不說，手段真高。」

該名大女大生在一次晚飯後，向老師獻出第一次，事後回想自己太傻太天真，也知道被玩弄，該名老師得手後開始疏遠，找尋下一個女大生爲目標。吃虧的女學生不敢張揚，只能刪除狼師聯繫帳號。

直到事件曝光後，女大生也告訴正宮，「我可以想像造成你身心、家庭多大傷害，希望你掌握證據嚴懲這個人，看清楚人渣真面目。」

「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，什麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次。」張小姐表示。

今年3月份，張小姐曾向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位舉報曾某超嚴重違反師德師風的問題，但並未取得實質性進展。

直到上了新聞熱搜，報導稱，四川傳媒學院該校紀委工作人員表示，關於此事雙方已報警處理，具體結果需警方調查方可得知。隨後，曾某妻子張小姐更新微博稱，四川傳媒學院紀委已電話回復，校方已召開相關會議，決定由黨委辦公室牽頭，校辦、校紀委、法務將對此事進行聯合調查。

公開資料顯示，曾某是四川省雕塑協會會員，四川省雕塑學會會員，其作品曾多次參與國內各項展覽，曾獲第七屆全國藝術與設計大賽優秀指導教師獎等多個獎項。針對此事，他在其個人微信朋友圈發文表示已經報警處理，正待警方處理結果。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／林書豪濺血倒地！　關鍵賽退場了
IG追起來！　「全台最正護理師」地圖曝光
網再酸爆王思佳老公「名牌衣也穿假的」！　她現身開戰
獨／基北北桃1200月票來了！　6月提前販售
中庭花園喝醉遭侵犯！　她看監視器崩潰大哭
台南21人大亂鬥！　店被砸「面目全非」
萬人大軍都挖不動！　7小兵盜帝陵一半噴血慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正宮手撕教授渣夫　引一堆小三女大生泣訴「玩弄後疏遠手段高明」

女副教授招生自稱「長相比較可愛」　陸網友暴動結婚了嗎？

女乘客詭異自言自語　司機關心後自信全毀：我看起來像壞人？

陸廣電總局換人　57歲曹淑敏最年輕正部級女官員

尷尬！男子面試到一半公司倒閉　背後真相「憂」陸晶片產業

他殺已婚女友全家還不夠！　「無差別」衝撞無辜路人7死11傷　

嫌棄「配不上博士兒、生母瘸又窮」　惡婆婆重壓辱罵媳婦

招生訊息自稱「長相可愛」！　28歲正妹副教授爆紅

1個月去4次和牛吃到飽！她點共20萬元食材「偷打包」　餐廳怒告

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

正宮手撕教授渣夫　引一堆小三女大生泣訴「玩弄後疏遠手段高明」

女副教授招生自稱「長相比較可愛」　陸網友暴動結婚了嗎？

女乘客詭異自言自語　司機關心後自信全毀：我看起來像壞人？

陸廣電總局換人　57歲曹淑敏最年輕正部級女官員

尷尬！男子面試到一半公司倒閉　背後真相「憂」陸晶片產業

他殺已婚女友全家還不夠！　「無差別」衝撞無辜路人7死11傷　

嫌棄「配不上博士兒、生母瘸又窮」　惡婆婆重壓辱罵媳婦

招生訊息自稱「長相可愛」！　28歲正妹副教授爆紅

1個月去4次和牛吃到飽！她點共20萬元食材「偷打包」　餐廳怒告

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

魏嘉瑩生日開唱「好友全來了」！　鬼鬼教跳「開花舞」萌翻台下

陳傑憲有新梗　胡金龍開轟拿獅頭舞獅

周東佑京驚天一轟　終止山下舜平大連續無失分紀錄

數位部七措施防詐　電商會員資料隱碼制、遊戲點數限額上路

愛家515攜手愛無限　黃偉哲盼親子攜手讓愛無限大

重大案件連爆！「檢警合作」聯手掃蕩黑毒詐　大選查賄也動起來

南韓電力公司不堪巨幅虧損！員工「凍漲薪資」自救　下周調漲電價

郭天信喊暫停！肯特怒吼板凳清空　投觸身球遭驅逐出場

快訊／鋼鐵人、夢想家肉搏戰　林書豪遭肘擊濺血退場

阿銘「豪宅便當會」！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

大陸熱門新聞

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

1個月去4次吃到飽　她狂點「偷打包」下場慘

慈禧遭劈棺揚屍！扒的「只剩內褲」

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

萬人「挖不動」的帝陵！7兵噴血慘死

兒吃到「用過保險套」　母怒向飯店求償

2600萬存款「吃頓飯」剩3000　投訴銀行令富翁崩潰

惡婆婆「重壓」辱罵媳婦

社區花園「放生5盒蟑螂」　她：給牠們生命

招生訊息自稱「長相可愛」！28歲正妹副教授爆紅

男子面試沒結束公司倒閉

他殺已婚女友全家還不夠！

人睡滿8小時是迷思？　專家建議最佳睡眠時長

更多熱門

相關新聞

大學情侶夜闖教室！交換DNA全程被拍下

大學情侶夜闖教室！交換DNA全程被拍下

四川省成都市的四川傳媒學院近日傳出八卦，一對大學生情侶深夜趁著學校沒人，相約在教室裡幽會，甚至還把燈全部打開，沒想到2人因為動靜太大，引起許多學生圍觀，也因此造成網路熱烈討論。

男大生公審女老師性騷PO求歡對話！學校闢謠

男大生公審女老師性騷PO求歡對話！學校闢謠

四川大學換飲水機遭批不信學生　

四川大學換飲水機遭批不信學生　

關鍵字：

四川傳媒學院

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面