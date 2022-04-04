男大生公審「女老師性騷」！PO求歡對話：師生之間刺激　學校闢謠

▲網路瘋傳高校女教師騷擾男學生。（圖／翻攝自九牌新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日在朋友圈、社區論壇等社交軟體上爆料「四川傳媒學院一孫姓編導老師在微信上騷擾在校學生」，並附相關聊天紀錄截圖。內容顯示，該孫姓老師不斷給學生發送「愛上你」、「師生之間刺激」等暗示性話語，並邀約該學生到川傳教師公寓，引發眾多網友及川傳學生關注，並呼籲學校盡快調查回應。

據《九派新聞》報導，4月2日，四川傳媒學院發布聲明稱，「我校發現有人自稱『川傳編導孫老師』，用微信騷擾在校學生。經查，該『川傳編導孫老師』不是我校教師，其使用的微信號與我校教師無關。」

聲明表示，「網傳聊天紀錄涉及的教師圖片，系有人從我校官方微信公眾號文章中截取，並加以移花接木，惡意使用。」

聲明強調，「上述惡劣行為對我校聲譽造成了極大損害。我校已向公安機關報案。」

▲▼學校發生闢謠是捏造。（圖／翻攝自九派新聞）

對此，網友怒罵造謠可恥，「漂亮姐姐真是沾上屎了，無妄之災 ​」、「前有快遞男造謠無辜女士出軌，後有惡臭男造謠女教師性騷擾，真刑啊」、「這是栽贓嫁禍啊，必須嚴懲 ​」、「告死他，絕對不原諒，告死他，換成我告他開除學籍也要告死他，絕對不私了」。