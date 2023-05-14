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退役美軍「鎖喉勒斃」非裔乘客！被控過失殺人　律師費募資破4500萬

▲▼紐約市地鐵上，24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）制伏喧鬧乘客尼利（Jordan Neely），卻把對方鎖喉勒斃。（圖／路透）

▲佩尼（Daniel Penny）將尼利（Jordan Neely）鎖喉勒斃。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）日前搭乘地鐵時，制伏一名吵鬧的非裔乘客，直接將對方「鎖喉」3分多鐘勒斃，因此遭到警方逮捕且面臨二級過失殺人罪指控。佩尼的律師事務所則替他發起線上募款，現階段已募集超過146萬美元（約台幣4530萬元）。

根據《衛報》報導，死亡的非裔乘客尼利（Jordan Neely）是一名患有精神疾病的街友，他1日在地鐵車廂裡大聲抱怨肚子很餓，自稱已經做好死亡的準備，接著就被佩尼從後頸抓住、制伏並且鎖喉，還遭另外2個男人按住手臂，最後一動也不動。驗屍結果顯示，尼利死於頸部壓迫傷害。

▲▼美國24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）面臨二級過失殺人罪指控。（圖／路透）

▲佩尼面臨二級過失殺人罪指控。（圖／路透）

佩尼遭到警方逮捕後被控二級過失殺人罪，目前以10萬美元（約台幣310萬元）的保釋金交保。佩尼的律師團隊發表聲明指，「他從未試圖傷害尼利先生，也無法預見他最終的死亡。」律師團隊也同時在基督教募資網站GiveSendGo發起募款，希望能替佩尼籌得訴訟所產生的費用；截至14日為止，已經募得超過146萬美元。

▲▼退役美軍「鎖喉勒斃」非裔乘客！被控過失殺人　募資破145萬美元。（圖／翻攝自GiveSendGo）

▲募資已破146萬美元。（圖／翻攝自GiveSendGo）

GiveSendGo先前就曾替支持國會暴動的極右翼團體、開槍掃射非裔示威群眾的17歲少年里騰豪斯（Kyle Rittenhouse）舉辦募款活動。佩尼的律師團隊指出，若是募資金額超過法律服務支出，將會把多餘金額捐給紐約市的精神健康倡導計畫。

尼利死亡的事件在美國掀起巨大波瀾，凸顯出美國社會持續出現的種族和經濟不平等問題；加上尼利患有精神疾病，也讓紐約市居民再次爭論地下鐵犯罪問題，以及如何應對日益嚴重的街友狀況，還有該市無能的精神保健和社會服務。

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