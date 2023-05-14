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詐騙鎖定3C族群！花蓮宣導反詐有奬徵答　警：穩賺不賠是陷阱

▲花蓮吉安派出所員警偕同義警前往福興社區活動中心，向在場民眾說明常見的詐騙手法。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲花蓮吉安派出所員警偕同義警前往福興社區活動中心，向在場民眾說明常見的詐騙手法。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為了讓鄉親建立正確有效的反詐騙觀念，花蓮吉安警分局吉安派出所長黃國瑋日前帶領派出所員警，偕同義警第二中隊前往轄區福興社區活動中心，向在場民眾說明常見的詐騙手法，希望大家對於生活周遭的事物更有警覺，避免財物損失。

▲花蓮吉安派出所員警偕同義警前往福興社區活動中心，向在場民眾說明常見的詐騙手法。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲員警宣導詐騙最常鎖定3C族群下手，任何穩賺不賠高獲利都是陷阱。

警方表示，詐騙手法不斷變新，經常鎖定3C族群成為被害對象，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬投資必定伴隨著高風險，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大廣告，即為假投資真詐財的警訊，呼籲親友間隨時相互提醒，防止上當。

▲花蓮吉安派出所員警偕同義警前往福興社區活動中心，向在場民眾說明常見的詐騙手法。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲現場準備許多精緻的禮品，以有獎徵答的方式提高民眾參與度。

當天熱情加入宣導的吉安義警第二中隊，由中隊長羅均順、幹部陳囿霖、余桂蓮等人共同前往，二中隊貼心準備許多精緻的宣導禮品，以有獎徵答的方式提高民眾參與度，加深大家的記憶，過程中警民雙方互動熱絡，讓鄉親們獲益良多。
吉安警分局表示，近年來詐騙集團不斷投出變化球，年長者因獨居或資訊不足等因素，較容易掉入詐騙陷阱，損失辛苦血汗積蓄，求證仍為防止詐騙的不二法門，民眾如有任何疑問，歡迎隨時撥打165反詐騙專線或110諮詢。
 

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關鍵字：

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