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吊臂墜軌道仍發車！林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

▲▼ 。（圖／截取自台中市法制局臉書）

▲興富發建設、相關營造廠以及中捷公司向事故受害者家屬鞠躬道歉 。（圖／截取自台中市法制局臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運10日發生建案施工吊臂掉落中捷軌道，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難、10人受傷的工安意外，對此台中市法制局今（12）日邀受害者家屬與中捷公司、興富發建設代表開會了解家屬需求，罹難者林淑雅家屬代表律師何志揚表示，將會追究營造業者責任，此外，中捷公司在吊臂掉落軌道後，仍啟動列車導致事故發生，也應負擔民事損害賠償責任。

何志揚在會議中表示，對於此次造成事故的齊裕營造公司、興富發建設公司、宇球國際興業公司，於進行塔式起重機（高空塔吊）拆除作業時，不慎引發事故，罹難者家屬將會追究民事、刑事責任，此外，中捷公司也應負擔賠償責任。

台中市法制局今日也在臉書PO文指出，上午台中市府法制局商請交通局、社會局、都發局、台中捷運公司、興富發建設公司及此次事故被害人出席會議，傾聽被害人及其家屬因事故造成生活上、心理上、法律上的需求，由市府各局處通力解決。

台中市法制局長李善植指出，此次事故，市府及捷運公司會勇於承擔，涉及法律上責任歸屬問題，也會尊重檢調單位及運安會的調查。今日召開會議，主要是要瞭解事故被害者的需求，進而協助滿足需求解決問題，至於和解問題，待日後事情告一段落後，再另為協商。

此次協商會議，有數名被害人及其家屬出席，其中何志揚表示，對於齊裕營造、興富發建設、宇球國際興業進行塔式起重機拆除作業造成的事故，會追究其民事、刑事責任。何志揚強調，中捷公司對於吊臂掉落軌道後，車輛仍然啟動導致發生事故，該公司也應負擔民事損害賠償責任，事後台中捷運更應建立處理的SOP程序，避免憾事再次發生。

其餘被害人及家屬也在會中表達內心感受，並詢問後續工作、醫療、復健、保險理賠等問題，均由市府各局處、台中捷運公司、興富發建設公司逐一回覆。

興富發建設則由總經理范華軍代表出席，他表示，對於事故相關的法律責任絕不推卸，對傷患必盡最大的慰問及關懷。另外，中捷公司代表除了對此次事故表達歉意，也承諾會檢討改善，建立完整的SOP，增加緊急停車按鈕設備及加強人員教育訓練。

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林淑雅躺車底亡！家屬要中捷負民事責任

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