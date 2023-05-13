中捷通聯譯文曝！行控中心狀況外　接16次示警「以為是跳電」

▲中捷車廂撞上吊臂，釀成1死10傷悲劇。（圖／台中消防提供）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中捷運車廂10日遭工地吊臂砸中，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難、10人受傷，台中市議員江肇國PO文表示，根據中捷提供當天行控中心及通聯譯文，中午12點27分04秒吊臂砸中隔音牆後，行控中心曾接獲16次告警，卻是向台電打電話確認「有無跳電」，未向出事的豐樂站查詢，根本就是狀況外。

針對議員的指控，《ETtoday新聞雲》尚未取得中捷的說法。

台中市議員江肇國在臉書PO出中捷提供的通聯譯文，指出中捷起初在議會上報告自事發後收到2次電路異常通知，但譯文卻顯示，從27分04秒至11秒總共收到16次告警，行控中心判讀是跳電，請求確認電梯、手扶梯是否有人受傷，甚至到了32秒時，豐樂站隨車人員使用無線電求救通報，講到一半失去訊號，但行控中心仍未發現異常，在37秒時詢問台電是否出現跳電問題，結果列車在45秒時撞上吊臂釀成大禍。



江肇國表示，一直要到28分09秒，列車早已撞上吊臂造成人員死傷，行控中心才終於跟台電確認完不是跳電問題，並在29分14秒獲報發生意外，有乘客流血、受傷，48秒行控中心通報119時，仍搞不清楚哪站發生意外。

▲▼中捷行控中心通聯譯文。（圖／翻攝自江肇國臉書）



江肇國表示，中捷後續將傷者移出，找來搶修人員確認車廂狀況時，才在事發49分鐘後、下午13時16分發現躺在車底的林淑雅，並在18分緊急開始搶救。

江肇國強調，董事長的請辭不代表究責的停止，繼續檢討才能發現問題！必須面對問題積極處理，才能避免意外再發生的任何可能！

▲死者林淑雅躺在車廂底下49分鐘後才被尋獲。（圖／台中消防提供）