吊臂砸落釀1死！中市府突襲檢查捷運沿線5工地　違規恐罰30萬

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中捷運10日發生建案施工吊臂掉落中捷軌道，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難、10人受傷的工安意外，台中市政府緊急清查中捷綠線沿線，發現有5處工地，而且都有執行塔吊工程，已通知須停工進行安檢後才能再度施工。今（13日）勞動檢查處前往這5處稽查，不過首站工地就沒開門，第二站則發現缺失，已要求業者改善。

▲勞動檢查處檢查中捷沿線有吊塔的工地。（圖／記者鄧木卿攝）

邱怡川指出，今天檢查中捷沿線有申請塔吊的工地，預定檢查五個站，不過今天檢查的第一站沒開門，不能硬闖進去，會有法律責任的問題，該處之前稽查有發現缺失，已經要求停工，依照規定是要改善完後申請復工才能開工。

▲台中捷運遭鐵架插入。（圖／民眾提供）

邱怡川表示，裡面作業面的開口，超過2公尺以上沒有做護欄、安全網、人員沒有使用安全帶，這些有墜落之虞，所以做停工的動作，後續會有開罰的動作，中央給的資訊是說依照職安法，罰3到30萬，確切金額要等中央裁示才會知道。

邱怡川說明，如果工地不開門，就需要透過溝通方式給對方看勞檢證，基本上對方不能拒絕，如果拒絕的話可以找當地的檢察機關共同勞檢。

▲勞檢處副處長許瀚丞對第二處工地進行說明。（圖／記者鄧木卿攝）

抵達第二處工地後，勞檢處副處長許瀚丞表示，施工架的插銷有脫落的問題，第二個是相關的水箱部分沒有做一些告示，然後物料凌亂，有提醒說物料不能隨意推放，另外有些護欄高度不足90公分，這些缺失有通知立即改善，後續沒有改善會開罰。