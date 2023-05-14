過馬路變玩生存遊戲！學童「最怕台灣交通」：叔叔阿姨沒人鳥我們

▲台北市「撐起行人的保護傘」快閃活動。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台南市發生3歲女童在斑馬線上遭撞不治事故引起關注，今日五都均發起「撐起行人的保護傘」快閃活動。台北市快閃活動發起人、百萬YouTuber Cheap表示，將於八月底走上凱道發起大規模遊行活動。立委游毓蘭指出，台灣小孩最害怕交通安全，因為「叔叔伯伯阿姨沒人鳥我們」，盼立院儘速排審交通安全基本法。

台南市北區忠義路、成功路口8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治，持續引起關注。

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台北、新北、台中、台南與高雄等五都今日均有快閃活動。網紅Cheap表示，台灣過去多為車本主義，漠視行人安全、機車平權等議題，八月底將走上凱道發起大規模遊行活動，希望終止一年交通車禍死亡三千人的悲劇，盼政府能鋪設連續寬敞且完整的人行道，不要讓行人走在路上，尤其台灣將邁入超高齡社會，對老年人而言更是危險。

▲Cheap、游毓蘭參與今日快閃活動。（圖／記者李宜秦攝）

游毓蘭表示，根據靖娟基金會的調查指出，孩子們在台灣生活最害怕的就是交通安全，因為叔叔伯伯阿姨駕車時都不顧行人，因此希望立法院儘速排審交通安全基本法，洗刷台灣是「行人地獄」的污名。

游毓蘭指出，台灣是世界治安最好的國家之一，卻被國際嘲笑為行人地獄，行人每天都在馬路上玩生存遊戲，政府應協調中央與地方，首先改善中小學周遭的人行道安全，提供學童安心地行走環境。

▲交通部長王國材日前表示，會針對行人較多的路口實施行人專用時相。（圖／記者李宜秦攝）

游毓蘭也表示，政府必須落實交通安全工程，而不是只靠警察取締，而交通安全教育也不該侷限學校內，考駕照時也該一併納入，希望無論是交通安全政策、交通安全工程設計、交通安全執法，在台灣都不是夢，讓所有的母親都能歡喜地跟孩子過母親節。

台北市議員李明賢表示，政府動作太慢了，以台北市而言，只有292個路口有行人保護時相（行人綠燈時雙向車流全停），且復興南路SOGO前甚至還因為「影響車流」而取消保護時相，政府應針對道路、燈號、人行道、標線等設計改善，並在較長的路段設置中央庇護島。