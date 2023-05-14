人行道障礙物太多！輪椅族「一人抗車流」　推娃娃車得走路中間

▲台北市「撐起行人的保護傘」快閃活動。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台南市發生3歲女童在斑馬線上遭撞不治事故引起關注，車禍現場14日有號召眾人的「撐起行人的保護傘」快閃活動，另外四都也同步舉行。參與台北市活動的輪椅族簡先生表示，人行道上常有變電箱、電線桿等障礙物，導致他只能「走在馬路邊」，等於是一人對抗車流。

台南市北區忠義路、成功路口8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治，持續引起關注。

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今日在台北、新北、台中、台南與高雄等五都，均有「撐起行人的保護傘」快閃活動，參與台北市活動的簡先生為輪椅族，他表示，台灣人行道上的無障礙設施不連貫，導致很多問題，且人行道上障礙物過多，如機車違停、變電箱、電線桿等，一般人可以走，但輪椅就無法通過。

▲陳小姐帶兒子參與「撐起行人的保護傘」快閃活動。（圖／記者李宜秦攝）

簡先生表示，這種時候他只能走馬路邊，這對他而言是最危險的作法，甚至比走在巷子裡還要危險因為有人行道，汽機車駕駛就會認為行人不會出現在馬路上，因此也更沒有防備，等於是一人對抗整條馬路的車流。

陳小姐今日也帶著一歲的兒子來參與活動，她表示，希望能參與快閃活動悼念台南女童，且自己平時推娃娃車外出時，也發現有許多人行道樓梯上不去，馬路邊有機車違停也導致得推著小孩走在馬路中間，希望政府能正視交通安全議題，將人行道無障礙化，並加強取締違停。