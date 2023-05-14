他殺已婚女友全家還不夠！　「無差別」衝撞無辜路人7死11傷　

記者任以芳／綜合報導

大陸山西呂梁興縣一街口昨13日發生一起交通事故，有多人被撞，造成7死11傷。根據陸媒報的稱，起因是感情糾紛，兇嫌先是燒死女友家人，逃跑後又開車衝撞多名無辜民眾，兇嫌已遭被警方逮捕。

目擊者拍攝的現場視影片顯示，兇嫌開一輛白色轎車撞向多名行人後繼續行駛，接著撞上多輛電動車及汽車，最後在撞上一輛出租車後停止。被撞行人倒在路邊，其中包含孩童，現場醫護人員正在進行救治，警方也到達現場進行處置。

目擊者指出，這輛失控汽車最後和計程車相撞才停下來，之前先後撞了行人、電動車和機車騎士，「當時撞擊聲音特別大」。

▲大陸山西發生重大車禍意外，起因疑似感情糾紛。（圖／翻攝 網易）

開超市的老闆楊先生回憶，當天下午兩、三點聽到了「碰！」一聲巨響，「聲音特別大，但我也沒敢出去看。」 聽說傷者已被送至縣人民醫院。

距離事故地點幾十米的商戶老闆娘王女士也說，「我有聽到車輛碰撞的巨響。發生得特別快，一下子就撞過來的那種，我老公當時先聽到。我著急忙慌地出去也沒看清是什麼車，只能確定有一輛是本地的出租車。」

王女士進一步描述，事故現場圍滿了人，沒多久交警、公安和救護車來了，路口也封上了。現場看到車撞得很厲害，有一位傷者在路中央躺著，她不敢仔細看，但能聽到周圍的哭聲。

當地醫院透露，已經收治15人，包括還有5、6個孩童，另有數名無辜民眾當場死亡。經調查，27歲郭姓兇嫌疑似婚外情糾紛，前往奧家灣鄉溝門前村刺殺21歲郭姓女子，後將其先生、婆婆、兒子殺害。大陸警方已深入調查案件始末。