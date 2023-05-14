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小吃店「舀麵線」月薪7萬留不住人　祭高薪徵求新員工

▲▼▲▼沒看錯！北市小吃攤徵人「舀麵線」月薪5萬2 老闆曝辛酸。（圖／翻攝自Google地圖）

▲業者原本徵人開價4萬5000元，5月初開始徵人起薪調高到5萬2000元。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

餐飲業近年「缺工」情況嚴重，有不少店家不斷漲薪，卻依然找不到員工。台北市大安區有一間知名麵線店生意非常不錯，老闆為了徵求「舀麵線的員工」，開出5萬2000元起薪，但可能因為工時及工作環境等因素，公告5月初貼出至今仍徵不到人，前任員工月薪漲到7萬元也留不住，引發討論。

這一間麵線店在台北市大安區開業已經10年，每天都有絡繹不絕的客人上門生意非常好，加上店內的座位大約只有10個位置左右，每到中午晚上等用餐時間更是排隊人潮不斷，且上門購買外帶的人也相當多，甚至一次要帶走10多碗，讓店員忙碌到幾乎沒時間休息。

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特別的是，有客人5月初上門時發現，店家掛在門口的徵人布條，誠徵員工舀麵線起薪4萬5000元，變成了起薪5萬2000元，引發話題。對此，店家透露，前員工由於個人因素決定離職，所以才決定漲薪水趕緊徵人，工作內容就是舀麵線，雖然說應徵的人是有，但就是還沒有找到人。

▲▼沒看錯！北市小吃攤徵人「舀麵線」月薪5萬2 老闆曝辛酸。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「缺的其實是改善勞動環境，不是薪水」。（圖／翻攝自批踢踢）

根據《民視新聞》報導，業者表示，做這一行工時相當長，工作過程中必須一直站著，必須忍受熱氣且沒有冷氣吹，加上舀麵線算是體力活，所以員工離職率頗高，平常也一直都有在徵員工，不過新人通常做不久就離職，前任員工月薪一度漲到7萬元，但最終還是留不住人。

消息被網友轉貼到批踢踢，有網友分析店家徵不到人，主要是工作環境問題，「他缺的其實是改善勞動環境，不是薪水」、「請一個人會受不了，為什麼不請2個人，都願意開價到7萬了」、「夏天會熱死吧」、「工時長多長，月休幾天，福利呢」、「根本沒得休息，工時長當然待不住」。

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