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桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加　推動運動平權

▲桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加

▲桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市112年身心障礙嘉年華」13日於桃園市立綜合體育館登場。出席活動的副市長王明鉅表示，「身心障礙嘉年華」過去2年因疫情停辦，今年是第10屆舉辦，活動主題為「運動平權X 桃園超敢動」，規劃趣味競賽、才藝表演、科技運動體驗、運動指導、輔具展等5大主題，鼓勵身障朋友在疫情解封後走出戶外多運動，以維持身體健康。

▲桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加

王副市長指出，今年嘉年華有5大主題內容，其中趣味競賽規劃「力拔山河」、韻律球「愛的抱抱」、「羽球拍拍樂」、「投籃百分百」及「棒球九宮格」等5個項目；也規劃唐寶寶太鼓團、自強國中散打武術運動、扇子舞、輪椅舞等才藝表演；另有電競單車及飛輪等運動科技體驗，以及設置身心障礙運動指導攤位，使用身體組成測量儀器（InBody570）讓民眾體驗運動科學檢測，也規劃射箭活動，指導如何使用運動肌群，提供專業運動知能，並規劃身心障礙成果及輔具展區，內容十分豐富精彩。

▲桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加

立委萬美玲表示，活動現場規劃許多精彩節目及輔具展覽，提供身障朋友們各項運動體驗。身障朋友在就學、就養、就業等道路上，需要政府投入更多資源和照顧，過去3年，她在立法院教育及文化委員會中，積極推動《特殊教育法》修法，盼讓身障孩子在學校獲得更妥善的照顧，未來也希望中央和地方持續共同努力，讓身障朋友在生活、工作、就業上都能得到最好照顧。

▲桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加

體育局長許彥輝表示，本次嘉年華活動共有18所學校、9個身障團體，計27隊報名，共計1,000人參與。除了規劃5大主題內容，現場也有音樂饗宴，讓大小朋友能在競賽休息空檔享受音樂，感受嘉年華的歡樂氣氛。市府鼓勵身心障礙者多運動，未來持續推動「運動平權」，保障其運動權利。

包括立委萬美玲、市議員張碩芳、陳美梅、黃婉如、市府體育局長許彥輝、桃園市體育總會理事長葉俊毅、均一同出席活動。

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