大巨蛋2025年起每年40場體育賽、22場演唱會　遠雄：可跳《三天三夜》

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋拚7月取得使用執照、年底試營運，依照2022年11月柯市府核定的投資執行計畫書，運動競技類活動從第2至4年活動比例57％、第5年以上為65％，演唱會等表演2至4年活動比例31％、第5年以上24％。由於小巨蛋設有「阿妹條款」，被問到在大巨蛋能否跳《三天三夜》？遠雄9日掛保證「可以」。

▲台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

台北市議會教育委員會9日上午到台北大巨蛋考察，由台北市體育局長王泓翔、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩進行沿路說明，與會議員藍綠白都有，包括教育委員會第一召集人王閔生，以及市議員陳賢蔚、黃瀞瑩、陳宥丞、詹為元、簡舒培、吳世正、闕枚莎、何孟樺、曾獻瑩、洪婉臻等。

柯市府於2022年11月核定，在投資執行計畫書中，運動競技類活動等棒球、運動賽事或體育活動，營運第2至4年每年要30場，營運第5年起每年45場，還要再加其他練習賽或非棒球類的推廣性體育活動每年10場，因此第2至4年活動比例57％，第5年以上則為65％。

演唱會、音樂及其他表演部分，外野場地營運第2至4年每年14場、營運5年起每年10場，內野及全場地營運第2至4年起每年8場、營運5年起每年10場，2至4年活動比例31％，第5年以上為24％。

針對營運第1年是從哪一年開始計算？遠雄集團副總經理楊舜欽說明，從拿到使照後隔年開始計算；意指若2023年底拿到使照，2024年為營運第1年，2025年就得開始照投資執行計畫書規定的比例，運動活動2至4年每年40場、5年起55場，演唱會活動2至4年每年22場、5年起20場。體育局強調，將持續依照契約督導大巨蛋以投資執行計畫書舉辦活動。

由於歌后張惠妹於2015年在小巨蛋辦演唱會時，與台下粉絲一同唱跳《三天三夜》造成地板震動，周遭里民為此抗議，所以時任台北市長柯文哲設下「阿妹條款」，但張惠妹時隔7年、2022年再重返小巨蛋開演唱會，使里長夫婦到台北市政府前下跪陳情，引發民眾熱議。

針對張惠妹在小巨蛋跳《三天三夜》遭民眾抗議，大巨蛋未來如果舉辦演唱會，是否也能跳《三天三夜》？楊舜欽直言「可以！也可以跳不只《三天三夜》。」

▼由左至右分別為陳世浩、王泓翔、楊舜欽。（圖／記者湯興漢攝）